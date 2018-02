An einigen Orten rund um West-Berlin steht die Hinterlandmauer noch, wie hier zwischen Rudow und Altglienicke. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Die den Mauerverlauf andeutende Pflasterlinie schlängelt sich nun mitten auf den Straßen zwischen Kreuzberg und Mitte, später Neukölln und Treptow hindurch. Oft sind die beiden Stadthälften durch Neubauten rechts und links nicht mehr voreinander zu unterscheiden – meist aber, wie in der Sebastianstraße, durch deutliche Alters- und Qualitätsunterschiede der Bebauung: auf Kreuzberger Seite die ergrauten Wohnsilos der Kahlschlagsanierung, in Mitte hochpreisige Neubauten kurz vor der Vollendung.

Dort noch bezahlbare Atelierräume finden? Unmöglich, auf der Westseite dagegen schon. Manfred Moorkamp ist erst vor wenigen Monaten mit einem Kollegen fündig geworden, nutzt jetzt Räume im Erdgeschoss für seine Kunst, er selbst mit West-Biografie, während das Material, aus dem der 60-Jährige kunstvolle Lampenschirme entwirft, Lochbänder und dicke Stromleitungen aus Aluminium, von den nach der Wende gut gefüllten Schrottplätzen des Ostens stammt.

Eine Vermischung der lange strikt getrennten Stadthälften, auf die man, in dieser oder jener Form, entlang des alten Mauerstreifens häufig trifft, während die so unterschiedliche Architektur hüben wie drüben eine ganz andere Geschichte erzählt.

Ein Experte für die Schrecken des Mauerregimes

Zum Beispiel am Engelbecken und dem nördlichen Teilstück des Luisenstädtischen Kanals: Einst Todeszone, heute grüne Oase in der Steinwüste aus schicken neuen Blocks voller Eigentumswohnungen im Osten und dem traditionellen Kreuzberger Altbauambiente mit festverwurzelter Einwohnerschaft im Westen. Leuten wie dem im Jahr nach dem Mauerbau geborenen, aus Jena stammenden Henry Leuschner, der doch tatsächlich – es gibt solche Zufälle – am Leuschnerdamm wohnt.

Ein Experte für die Schrecken des DDR-Mauerregimes, wie er sich selbst gleich vorstellt, er muss zum Beweis nur ein Hosenbein hochkrempeln: Großflächige Narben erinnern an jene Nacht Ende März 1981, als der junge freiheitsdurstige Mann mit einem Kumpel die Flucht über die innerdeutsche Grenze versuchte und beide in den Splitterregen einer detonierenden Selbstschussanlage gerieten.

Henry Leuschner geriet 1982 als Flüchtling in den Splitterregen einer Selbstschussanlage. Foto: Andreas Conrad

21 Monate im Haftkrankenhaus Hohenschönhausen und weiteren Haftanstalten folgten, dann kam er frei, wurde 1983 in den Westen abgeschoben und ist heute als Zeitzeuge Besucherreferent in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Und nebenbei, trotz gelegentlicher Unsicherheiten bezüglich des früheren Grenzverlaufs („War das noch Westen?“), ein Sachkundiger für die Veränderungen im Kiez, obwohl er lieber von der Kontinuität auf der Kreuzberger Seite erzählt, dem 1981 gegründeten, von einem Verein getragenen „Kinderbauernhof am Mauerplatz“ vor allem, der an der Ecke Bethaniendamm/Adalbertstraße mit seinen alten Bauwagen, Schuppen und Tiergehegen wie aus der Zeit gefallen wirkt – jedenfalls der Zeit, die auf der anderen Seite des alten Kanalbetts sich ausgebreitet hat.

Das "Baumhaus an der Mauer" steht noch

Dort strahlt selbst das altehrwürdige Backsteingebäude am Engeldamm 62-64, um 1900 das erste Gewerkschaftshaus Deutschlands, wie ein frischpoliertes Schmuckstück. Zu DDR-Zeiten ein etwas heruntergekommenes Krankenhaus, birgt es heute hochpreisige Eigentumswohnungen und im Erdgeschoss zwei Ladengeschäfte für edles Maßschuhwerk („Schuhe und Einlagen aus Leidenschaft“) und individuelle Tische („Holz in Höchstform“).

Ein größerer Gegensatz wie der zwischen dieser Nobeladresse und dem „Baumhaus an der Mauer“, nördlich des Mariannenplatzes, ist kaum denkbar: Eine von dem türkischstämmigen Kreuzberger Osman Kalin aus Sperrmüll um einen Baum herumgebaute Hütte, entstanden auf vermülltem Brachgelände, das außerhalb der Mauer lag, aber noch zu Ost-Berlin gehörte, Unterbaugebiet also, wie es damals hieß.

Die Grenzer guckten erst misstrauisch, als Kalin einen Gemüsegarten anlegte, akzeptierten diesen dann jedoch und sogar eine erste kleine Hütte. Die DDR ist untergegangen, auch Osman Kalin lebt nicht mehr, aber das Baumhaus an der Mauer, nun sogar zweistöckig, gibt es noch immer.

An der jahrzehntelang geschlossenen, erst 1990 wieder geöffneten Schillingbrücke wechselten die Grenzanlagen die Flussseite, folgten der Spree bis kurz hinter der Oberbaumbrücke. Als East Side Gallery zieht dort das längste noch erhaltene Mauerstück mit seiner Bilderwelt nach wie vor Touristen magisch an – und auch schon mal Prominente wie Roger Waters und David Hasselhoff, zwecks Verteidigung gegen Luxusprojekte wie das dann doch gebaute „Living Levels“.

Auch in der Spree selbst, nahe der Einmündung des Landwehrkanals, findet sich noch ein Andenken an die DDR: eine knapp 500 Meter lange Steganlage für die Grenz- und Zollkontrolle, um Fluchten übers Wasser wie die mit dem Ausflugsschiff „Friedrich Wolf“ am 6. Juni 1962 zu verhindern.

Mehr noch vertraute man aber auf Wachtürme wie am Schlesischen Busch, heute vom Verein Flutgraben für Ausstellungen genutzt. Die Mauer verlief hier auf eine kurze Strecke im Grünen, entlang des Kanals, tauchte erst an der Harzer Straße wieder ins Häusermeer ein, diesmal zwischen Neukölln und Treptow, zerlegte Wohnstraßen in eine West- und eine Ostseite, heute auch hier markiert durch die doppelte Pflasterreihe.

Die erste Mauer habe direkt vor seiner Haustür, die zweite kurz vor dem West-Bürgersteig gestanden, erzählt ein älterer Mann, der seit 1987 in der Bouchestraße wohnt. Ob die Teilung noch spürbar sei? Kopfschütteln, nein, für ihn kein Problem. Man begegne sich ja täglich im nahen Edeka-Supermarkt, sagt er noch, bevor er in der Haustür verschwindet.

Das Gemeinschaftsgefühl der Kleingärtner ist geblieben

Es wird von hier an wieder schwieriger, sich die einst geteilte Stadtlandschaft noch vorzustellen, trotz aller Mauerweg-Markierungen. Erst zerpflügt die Baustelle der A 100 das alte Grenzterrain, dann verläuft der Mauerstreifen, zunächst entlang der Kiefholzstraße und dann nach Südwesten abknickend, durch Kleingärten, die sich auf beiden Seiten nun wirklich nicht unterscheiden.

In der Erinnerung der älteren Nutzer aber schon. Wahrscheinlich waren die Grenzsoldaten, die auf dem schmalen Streifen zwischen der Mauer und dem Zaun der Kolonie Neuköllnische Wiesen patrouillierten, sogar dieselben, die am grünen Idyll auf der Treptower Seite, im Schatten des Dammweges, entlangstiefelten, nach Dienstschluss schon mal bei den dort feiernden Laubenpiepern vorbeischauten, sich zu einer Bratwurst einladen ließen oder auch zur Polonaise, während an ihren Hüften noch die Funkgeräte baumelten, wie ein älteres Ehepaar erzählt. Diebstähle, Einbrüche? Die habe es, anders als jetzt, nicht gegeben.

Selbstverständlich habe man einen Passierschein benötigt, um aufs Gelände zu gelangen, und eine Leiter ungesichert herumliegen lassen, das habe erheblichen Ärger gegeben. Viel sei damals bei den Gartenhäuschen improvisiert, durch Nachbarschaftshilfe organisiert worden. Zurückgeblieben sei aus der Zeit des Mangels noch die Gewohnheit, jedes Brett aufzuheben.

Doch auch das Gemeinschaftsgefühl habe sich von damals her erhalten, obwohl nur noch etwa ein Drittel der alten Pächter zur Kolonie gehöre, viele aus dem Westen dazu gekommen seien, auch Ausländer, Türken vor allem, die meist mehr am Grillen als am Pflanzen interessiert seien. Aber egal, alle hätten sich gut integriert, vielleicht liege das an der verbindenden Mentalität der Kleingärtner.

Die Erinnerung franst aus

Der Übergang Sonnenallee hat durch Leander Haußmanns Film von 1999 nachträglich eine Aufmerksamkeit erhalten, die ihm zu Mauerzeiten nie zuteil wurde, wie auch auf dem erläuternden Schild am Wegesrand klargestellt wird. Schon angesichts des unentwegt hin und her rauschenden Verkehrs ist das kein Ort für ostalgische oder sonstwie rückwärts gerichtete Gefühle.

Und ohnehin beginnt hier bald der langweiligste Abschnitt des ehemaligen innerstädtischen Grenzstreifens. Noch nicht am Britzer Zweigkanal, an dem eine schlichte Stele, davor niedergelegt ein kleines Erinnerungsherz samt Blumenstrauß, an Chris Gueffroy erinnert, den letzten Mauertoten, hier erschossen in der Nacht auf den 6. Februar 1989.

Aber kurz danach, an der Einmündung in den Teltowkanal, schwenkt die BAB 113 in den Verlauf des alten Todesstreifens ein, und es geht für Kilometer geradeaus, immer an der Wand entlang, links das durch Mauerwerk und Holzwände nur unzureichend gedämpfte Brausen des Verkehrs, rechts der Kanal, dahinter abwechselnd Kleingärten, Wohnsiedlungen, Gewerbe.

Wie einst der Grenzstreifen wechselt die Autobahn nördlich der Rudower Straße die Kanalseite, als eingezäunte Erinnerung an die Vergangenheit teilt dort in spitzem Winkel ein langes Stück Hinterlandmauer noch immer Rudow von Altglienicke, auch wenn eine alteingesessene Spaziergängerin versichert, dies sei die Hauptmauer gewesen. Nun ja, nach über 28 Jahren franst die Erinnerung aus.

Ein altes Foto erinnert am Mauerweg zwischen Rudow und Altglienicke an den alliierten Spionagetunnel von 1955. Foto: Andreas Conrad

Zwischen grünen Wiesen

Nahe der Rudower Höhe – die Autobahn ist kurz im Tunnel verschwunden – hat man die beiden Ortsteile durch einen Landschaftspark zu verknüpfen versucht. Noch vor dem Mauerbau war das ein Hot Spot des Kalten Krieges. Amerikaner und Briten hatte sich 1955 unter der Sektorengrenze zur Schönefelder Chaussee durchgebuddelt, um dort sowjetische Fernmeldeleitungen anzuzapfen.

Durch den britischen Doppelagenten George Blake wusste Moskau von Anfang an Bescheid, musste die West-Spione aber gewähren lassen, um seinen Maulwurf nicht zu gefährden. Erst nach elf Monaten, bei einer günstigen Gelegenheit, wurde der Spionagetunnel, an den eine Informationstafel erinnert, „zufällig“ entdeckt. Das Propagandagewitter war gewaltig.

Kurz danach endet die alte Scheidelinie zwischen Ost- und West-Berlin im Süden ähnlich, wie sie begonnen hatte. Zwar in Sichtnähe von Besiedlung, Einfamilienhäuschen hüben, Plattenbauten drüben, doch dazwischen, wie hoch im Norden, viel Grün, Wiesen vor allem, Sträucher, Gebüsch, mit Tümpeln zu beiden Seiten des Weges, in denen sich, wie Informationstafeln verkünden, im Sommer wiederkäuende Paarhufer wohlfühlen. Wie hatte doch der Genosse Honecker in einer voreiligen Prophezeiung gemeint? „Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.“ An Wasserbüffel hatte er nicht gedacht.