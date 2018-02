Einige Lücken aus der Vergangenheit sind dem über die Stadt geknüpften Verkehrsnetz offenbar geblieben, erinnern an die Jahrzehnte der Teilung, während die an den Mauerverlauf gemahnende Doppelreihe von Pflastersteinen, wie man sie auf den der Innenstadt näheren Straßen überall findet, hier im hohen Norden noch fehlt.

Auf sie stößt man erst auf der Quickborner Straße, die das Märkische Viertel, dieses die bescheidenen Häuschen jenseits des Mauerweges noch immer seltsam kontrastierende Wohngebirge, Richtung Wilhelmsruh durchstößt. Beim Wilhelmsruher Damm ist das doppelt gepflasterte Gedenken sogar durch ein originales Betonsegment und den „Berlin Bird“ des schottischen Künstlers George Wyllie ergänzt, eine erstmals 1988 aufgestellte Metallskulptur, damals misstrauisch beäugt von den DDR-Grenzern.

Bei anderen Überraschungen, auf die man entlang der alten Scheidelinie stößt, helfen nur Fragen an Ortskundige weiter, und mit etwas Glück ist der, den man beim zufälligen nebeneinander Herradeln anspricht, mit dem betreffenden Ort sogar eng verbunden.

Der riesenhafte backsteinerne Industriebau an der entlang des Nordgrabens führenden Heinz-Brandt-Straße? Der 76-jährige Horst Laue aus Wilhelmsruh hat hier, im ehemaligen VEB Bergmann-Borsig, bis in die siebziger Jahre gearbeitet, baute mit seinen Kollegen Generatoren und Turbinen, suchte sich erst etwas anderes, als der große Bruder in Moskau den Bau noch größerer Maschinen für sich beanspruchte.

Ein Holzkreuz erinnert an den Mauertoten

Das als spitzes Dreieck zwischen Nordgraben und S-Bahntrasse eingeklemmte Betriebsgelände habe unmittelbar an die Mauer gegrenzt, erzählt Laue. Die das Areal jetzt erschließende Straße entlang des alten Postenweges samt neuer S-Bahn-Brücke seien aber erst nach der Wende angelegt worden, als es auf dem 1998 fast geschlossenen, dann von der ABB AG erworbenen Industriestandort wieder zu brummen begann, immer mehr Firmen sich ansiedelten, doch auch immer mehr tonnenschwere Lastzüge durch die engen Wilhelmsruher Straßen donnerten, den Asphalt ruinierten und die Anwohner nervten.

Man kann sich das gut vorstellen, wenn man auf dem hier recht matschigen Mauerweg, immer die S-Bahn-Trasse entlang, an Riesenfenstern vorbeiradelt, hinter denen Schienenfahrzeuge der Stadler Pankow GmbH ihrer Fertigstellung entgegensehen. Zu Mauerzeiten angesichts der Bedürfnisse des Grenzregimes schon architektonisch eine Unding.

Dessen tödliche Folgen sind an der rüber nach Schönholz führenden Klemkestraße unterhalb der S-Bahn-Brücke zu sehen: ein schlichtes Holzkreuz, das an den am 29. April 1962 erschossenen Horst Frank erinnert. Das weißgetünchte Mauerwerk dahinter ist mit Graffiti bedeckt, Sprayer kennen keinen Respekt.

Grafik: Tsp

Auf solche und ähnliche Geschichten stößt man, der Stadtmitte sich nähernd, jetzt öfter. Etwa nahe dem S-Bahnhof Wollankstraße, zu Mauerzeiten ein für Ortsfremde gruseliges Kuriosum, da sie sich dort auf West-Territorium wähnten, während der Bahnhof doch schon, allerdings diesseits der Mauer, in Ost-Berlin lag, von dort freilich nicht erreichbar.

Dieter Grüber, der in der Schulzestraße in einer ehemaligen Schlosserei „Erlebnis(t)räume nach Maß“ wie Holzlandschaften, Kletterwelten, Baumhäuser und ähnlich schöne Dinge baut, kann da einiges erzählen. Und vor allem kennt er, seit Jahrzehnten gleich um die Ecke mit Blick auf die ehemaligen Grenze wohnend, noch deren genauen Verlauf.

Von anderen Anwohnern kann man das nicht immer sagen, erhält oft, stets unter dem Hinweis, dass man hier noch nicht so lange wohne, nur sehr ungefähre Auskünfte oder ein knappes „Weiß ich nicht“.

Er sah vom Fenster aus die Wachablösung

Nicht so der 65-jährige Grüber, der sich noch genau erinnert, wie er – es muss so um 1984 gewesen sein – mit zwei bewaffneten Grenzwächtern in den zur Mauer hin gelegenen Häusern der Schulzestraße die Dachfenster ausbruchssicher verschließen musste, nachdem von dort eine Flucht geglückt war.

Und er weiß auch noch, dass die nur per Passierschein zu betretende Straße in den sechziger und siebziger Jahren durch einen bewachten Zaun mit Türen zu den Häusern auf der dem Westen zugewandten Seite geteilt gewesen sei, „an kleinen Vertiefungen im Asphalt kann man das noch immer sehen“.

Später wurden die Grenzanlagen verstärkt, die Baulücken durch eine erste Mauer verschlossen, und hinter den Häusern staffelten sich der heute von Spaziergängern genutzte Postenweg, die Hinterland- und die Hauptmauer.

Früher blickte Grüber von seiner Wohnung in der Wilhelm-Kuhr-Straße auf mehrere Wachtürme, sah morgens unter sich die zur Wachablösung versammelten Grenzsoldaten frieren. Heute liegt vor ihm das neue Überlaufbecken der nahen Panke, ein kleines Naturidyll, in dem sich sogar Eisvögel ihr Frühstück holen.

Auch die Schulzestraße selbst ist kaum wiederzuerkennen. Die im Bombenkrieg gerissenen Lücken sind fast ausnahmslos geschlossen. Der alte Kohlenhof ist einer Seniorenresidenz gewichen, das Außenlager des Impfstoffinstituts Dessau einem Rewe-Markt.

An der Bornholmer Straße erinnern Spruchbänder mit historischen Aussagen an den Tag der Grenzöffnung. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Alles eine Spätfolge des 9. November 1989, der eher versehentlichen Öffnung der Mauer, die auf der Bösebrücke, am Übergang Bornholmer Straße, begann. Dort erinnert heute eine kleine Gedenkstätte an den Tag, mit Wänden voller Bilder, Karten und Texten, dazu einer Reihe von Stahlbändern, auf denen die Stationen des historischen Abends nachzulesen sind, Günter Schabowskis „sofort, unverzüglich“, die „Tagesschau“-Schlagzeile „DDR öffnet Grenze“, die resignierte Anweisung Harald Jägers, des Kommandanten an der Bornholmer Straße, „Wir fluten jetzt.“

Die Jahrzehnte der „Grenzverletzer“ und Mauertoten, der geglückten und gescheiterten Fluchten waren damit endgültig vorbei, auch die Zeit der Fluchttunnel wie dem von 1963, der unlängst am südlichen Ende des Mauerparks bei Erdarbeiten der Wasserbetriebe aufgetaucht war und ähnliches Aufsehen erregte wie das vermeintliche Stück Ur-Mauer nahe dem S-Bahnhof Schönholz, das gerade erst der Öffentlichkeit bekannt wurde.

„Man kam sich da vor wie im Zoo"

Der Mauerpark – besonders jetzt im Winter ein Euphemismus –, der auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen Kopenhagener und Bernauer Straße entstanden ist, hat sich über die Jahre zu einem der beliebtesten Tummelplätze der amüsierlustigen Jugend der Welt, aber nicht nur ihr gemausert.

Marlies Schröder, die damals ganz in der Nähe, im Ostteil der Wolliner Straße wohnte, hat den Wandel der Gegend miterlebt und erinnert sich noch gut an die vielgenutzte Aussichtsplattform auf der Westseite. „Man kam sich da vor wie im Zoo, das war nicht schön“, erzählt sie. Immerhin sei ihr Gemüsehändler wegen der ständigen West-Beobachtung immer gut mit Ware versorgt worden, habe so stets eine volle Auslage gehabt.

Eine interessante Zeit sei das schon gewesen, versichert die 68-Jährige, die noch immer in der Gegend, nun auf der ehemaligen Westseite wohnt und wohl nie auf die Idee käme wegzuziehen, so wie sie von ihrem Viertel und vor allem vom Mauerpark und dem nahen Trödelmarkt schwärmt, den Scharen junger Leute, die im Sommer dorthin kämen – was sei dagegen schon das Brandenburger Tor mit den zahllosen Touristen?

Die Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße ist bei Touristen sehr beliebt. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Da dürfte sie sich auch an der offiziellen Gedenkstätte Berliner Mauer, die Bernauer Straße ein Stückchen runter, nicht recht wohlfühlen, wo sich die Reisegruppen unterschiedlichsten Zungenschlags ein Bild von der jüngeren Berliner Geschichte zu machen versuchen. Hier Spanisch, dort Japanisch, dazwischen deutsche Jugendliche auf der Suche nach der nächstbesten Selfie-Gelegenheit.

Einer der ehemals düstersten Orte der Teilung, der hier mit stilisierten und originalen Mauerabschnitten gedacht wird, mit echtem Wachturm, Panzersperrenresten, Riesenfotos an den Fassaden, Dokumentationszentrum – durchaus gelungene, notgedrungen etwas museale Vergangenheitsbewältigung, wovon einige Cafés auf der gegenüberliegenden Straßenseite mittels realsozialistischer Dekoration zu profitieren versuchen.

An der Liesenstraße steht noch ein Mauerstummel

Das westliche Ende der Bernauer Straße, dort wo sie am Besucherzentrum der Gedenkstätte auf die Gartenstraße stößt, hatte bei West-Berlinern zuletzt einen makabren Ruf. Immer mal wieder war es vorgekommen, dass sich Menschen dort das Leben nahmen, indem sie mit ihrem Auto oder Motorrad gegen die Mauer rasten.

Erst nach Verhandlungen mit den DDR-Grenztruppen durfte das Wrack dann zurückgezogen werden. 1987 hatte es fünf solcher tragischen Vorfälle gegeben. Nur wenige dürften sich heute daran noch erinnern, man mag es angesichts des veränderten Stadtbildes auch kaum mehr glauben.

Mitunter aber findet man überdeutliche Spuren der Vergangenheit, auf dem Mauerweg nur weiter Richtung Süden, sogar auf der grünen Wiese. An der Liesenstraße, im Schatten der verrosteten Liesebrücken, steht noch immer ein Mauerstummel, der den West-Berlinern, wenn sie mit der S-Bahn aus Frohnau kamen, den Beginn von Ost-Berlin signalisierte.

Im weiteren Verlauf der Liesenstraße stößt man auf drei Friedhöfe, darunter den der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin, denen eine Merkwürdigkeit gemeinsam ist: Direkt an der Straße, auf einem vielleicht 50 Meter breiten Streifen, findet sich kein einziges Grab.

Eine Spätfolge des Grenzregimes, wie in der Friedhofsverwaltung der Domgemeinde bestätigt wird. Etwa dort, wo das alte, 2008 ersetzte Kuppelkreuz des Berliner Doms aufgestellt wurde, habe sich die Hinterlandmauer befunden und direkt an der Straße die Hauptmauer, dort wo jetzt die rekonstruierte Friedhofsmauer steht. Dazwischen lag der sandige, von Gräbern leergeräumte Todesstreifen, heute eben Wiese, Paradies für Schmetterlinge und anderes Getier.

Eine Gedenktafel erinnert auf dem Invalidenfriedhof an das erste erschossene Maueropfer Günter Litfin. Foto: Bernd Settnik dpa

Ebenso sind die Grenztruppen mit dem Invalidenfriedhof verfahren. Der Weg dorthin führt an sehr neuen Wohnblöcken vorbei, eingekeilt dazwischen, in der Kieler Straße und kurz vor dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, ein ergrauter Wachturm, die ehemalige Führungsstelle Kieler Eck, Gedenkstätte für den Mauertoten Günter Litfin.

Er war am 24. August 1961 ganz in der Nähe ums Leben gekommen, beim Versuch, den Kanals zu durchschwimmen – der erste Flüchtling, der an der Mauer erschossen wurde. Auch auf dem Invalidenfriedhof wird seiner durch eine Infotafel gedacht, wo es, außer der kargen Leere des freigeräumten Todesstreifens, als weitere, sehr konkrete Erinnerung 150 Meter originale Hinterlandmauer gibt.