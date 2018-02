Südlich des Humboldthafens folgte die Grenze für einen knappen Kilometer dem Verlauf der Spree, was sich Ortsfremde wie Neu-Berliner beim Blick auf das Neubaulabyrinth am Ostufer und das den Fluss überspannende Band des Bundes kaum mehr vorstellen können. Aber nicht die ganze ehemalige Todeszone ist davon besetzt.

Ein seltsamer, an ein kleines gallisches Dorf erinnernder Mauerstreifen, knapp 100 Meter entlang des Schiffbauerdamms, hat sich trotz der anbrandenden Moderne erhalten, steht seit kurzem sogar unter Denkmalschutz: das „Parlament der Bäume“ des Berliner Aktionskünstlers und Baumpaten Ben Wagin. Es ist ein originales Teilstück der Hinterlandmauer, dahinter ein zweites, das sich ursprünglich nach Süden anschloss und beim Bau des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses umgesetzt werden musste.

Den schmalen Raum zwischen den beiden Betonwänden hat der heute 87-jährige Wagin durch Eisentore verschlossen, hinter denen die Grenzsoldaten einst ihre Wachhunde weggesperrt hatten. Weitere Mauerteile, von ihm als Jahreskalender des Todes mit der jeweiligen Zahl der Maueropfer gestaltet, wurden in den 2003 eröffneten Bundestagsbau integriert.

Damals gab es das Parlament der Bäume schon 14 Jahre, angeregt durch Willy Brandt, ohne dass der davon etwas ahnte. In seiner Rede vom 10. November 1989 hatte er angeregt, „ein Stück von jenem scheußlichen Bauwerk“ könne man „als ein geschichtliches Monstrum stehen lassen“. Ben Wagin fühlte sich persönlich angesprochen, wie er Besuchern gern erzählt:„Der meint mich.“

Gegen Krieg und Gewalt mahnen, das war seit jeher sein Thema, und so rief er gleich „den Dieter“ an, Generalmajor Teichmann, den letzten Kommandeur der Grenztruppen, nun mit dem Abbau der Mauer beauftragt. Den kannte er von einer Baumpflanzaktion an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin, fand ein offenes Ohr und bekam seinen Mauerstreifen.

Johannes Rau pflanzte Maulbeerbäume

Unterstützt von anderen Künstlern, schuf er ihn zum mahnenden Gesamtkunstwerk um, bemalte und beschrieb die Betonwände, pflanzte Bäume oder ließ pflanzen, schuf auch die stählerne Doppelskulptur „Todes Mauer Bruch“, eine Version für sein Parlament der Bäume, das Gegenstück jenseits der Spree im Tiergarten, bei den Steinskulpturen des „Mauersymposions“ internationaler Bildhauer, das dort 1961 bis 1963 stattgefunden hatte.

Ben Wagin, Künstler und Baumpate, bei einer Pflanzaktion im "Parlament der Bäume". Foto: Thilo Rückeis

Die Namen der Unterstützer, die Wagin beim Gang durch den bizarren Mauergarten in seine Erläuterungen einstreut, gleichen einem „Who is who?“ der jüngeren deutschen Politik. Diese beiden Maulbeerbäume da habe „der Johannes“ gepflanzt, also der Rau, bei jenen Findlingen ihm „der Klaus“, der frühere Bundesbauminister Töpfer, geholfen, Richard von Weizsäcker habe eine Ladung Obstbäume geschickt, und den Gorbi habe er im Adlon getroffen. Die Kunst, andere für sich und seine Arbeit einzunehmen, beherrscht Wagin besonders gut.

Die Gedenkkreuze für Maueropfer am Spreeufer. Foto: Andreas Conrad

Auch die Entführung der nahen Gedenkkreuze am westlichen Spreeufers vor vier Jahren, zum 25. Mauerfalljubiläum, war von den Aktivisten des „Zentrums für politische Schönheit“ zur Kunst erklärt worden, was damals nicht jedem einleuchtete. Die Kreuze sind wieder da, eine der ausgesparten Silhouetten am Geländer aber ist frei geblieben.

Ein romantisches Pärchen hat sich genau diese Stelle für sein Vorhängeschloss, Symbol unverbrüchlicher Treue, ausgesucht. Liebe kennt eben keine Grenzen – anders als die Sicherheitsbeauftragten des Bundestages: Vor 1989 konnte man ungehindert hinter dem Reichstag die Mauer entlang spazieren, heute ist dieser Abschnitt des alten Grenzverlaufs fürs gemeine Volk gesperrt.

Liebe kennt keine Grenze. Für sein Vorhängeschloss, Symbol ewiger Treue, fand ein Liebespaar einen ungewöhnlichen Ort. Foto: Andreas Conrad

Aber die meisten Besucher nähern sich dem Brandenburger Tor, diesem Symbol der deutschen Teilung wie der Einheit, ohnehin auf anderen Wegen. Hier am Pariser Platz, vor dem Mauerfall ein Ort von trostloser Leere, beginnt die unter Touristen populärste, sich über den Potsdamer Platz bis zum Checkpoint Charlie hinziehende Geschichtsmeile Berlins, auch wenn von der Mauer, auf Fahrbahn und Trottoir durch eine doppelt gepflasterte, an der Ebert- und der Stresemannstraße durch Neubauten immer wieder unterbrochene Linie nachgezeichnet, kaum noch etwas zu sehen ist.

Zumindest stehen am Potsdamer Platz einige Mauersegmente, angesichts der zahllosen daran entsorgten Kaugummireste ein recht ekliger Anblick. Wer sehen will, wie es wirklich war, steigt lieber hinab zur S-Bahn-Station, wo große Fotos vom Maueralltag erzählen. Er versteht dann vielleicht auch, warum sich über den Leipziger Platz eine zweite Pflastermarkierung zieht: Dort stand die Hinterlandmauer.

In der Erna-Berger-Straße, einer Sackgasse südlich des Leipziger Platzes, ist tatsächlich noch ein originaler Wachturm der Grenztruppen zu besichtigen, sogar intakt, anders als der von Mauerspechten zernagte Rest des antifaschistischen Schutzwalls entlang der „Topographie des Terrors“ in der Niederkirchnerstraße.

Gegenüber am massiven Zaun des Finanzministeriums schildern im Comicstil gehaltene Informationstafeln die Flucht einer Familie am 28. Juli 1965 vom Dach des damaligen Hauses der Ministerien.

Blumen an der Stele für Peter Fechter

Der alten Zeiten wird im weiteren Verlauf des Mauerstreifens überwiegend in sehr kommerzieller Form gedacht, mit dem Checkpoint Charlie als Höhepunkt, dieser Disney-Version der Erinnerung. Der Nachbau eines alliierten Wachhäuschens mit falschen Soldaten, Trabi-Safari, Trabi-Shop, Trabi-Museum – Peter Unsicker, seit 1986 Betreiber der Wall Street Gallery in der Zimmerstraße, dürfte sich mittlerweile selbst ein wenig fühlen wie die Bewohner des erwähnten gallischen Dorfes.

Früher blickte er direkt auf Beton, patrouillierten abwechselnd DDR-Grenzer und alliierte Soldaten in Kampfausrüstung am Schaufenster seiner eher nicht aufs breite Publikum zielenden Bildhauer-Galerie vorbei.

Jetzt sind es die in Kompaniestärke vorbeitrottenden Touristen aus aller Welt, die dem früheren alliierten Grenzübergang, dem Mauerpanorama des Künstlers Ydegar Asisi, der „BlackBox Kalter Krieg“ oder dem Museum „Haus am Checkpoint Charlie“ zustreben – und schon weniger, aber immer noch recht viele auch dem nahen Mahnmal für den am 17. August 1962 beim Fluchtversuch erschossenen Peter Fechter.

Die Wagen der Trabi-Safari fahren hier langsamer, Schulklassen und Reisegruppen kommen vorbei, und im Sommer liegen oft Blumen an der eisernen Stele, erzählt eine junge Angestellte im nahen Friseurgeschäft.

Die Skulptur „Balanceakt“ von Stephan Balkenhol, umgeworfene Mauersegmente und eine bemalte Bronzefigur, ist am Mauerweg vorerst das letzte in Beton geformte Stück Erinnerung. Auf Anregung der „Bild“-Zeitung war sie 2009 auf dem Grundstück des Springer-Hochhauses entstanden, 50 Jahre nach der Grundsteinlegung dieses – so der erläuternde Text –„Leuchtturms des freien Westens“ direkt an der Sektorengrenze.