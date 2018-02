Gab es einen Ort, der Sie überrascht hat?

KRÜCKEBERG: Der Checkpoint Charlie ist ein interessanter Ort. Ich weiß schon, dass er sich vornehmlich zu einem touristischen Zirkus entwickelt hat. Aber das internationale Publikum kommt hierher, weil es erleben will, was eine Teilung mitten in der Stadt bedeutet hat und wie sie sich räumlich ausformt. Die Besucher sind angezogen von der Magie eines Landes, das es geschafft hat, ohne Blutvergießen die Mauer zu überwinden.

Der Checkpoint Charlie hat Magie? Das können Sie keinem Berliner erklären.

WILLEMEIT: In dem offenen Raum, auf dieser halbfertigen chaotischen Kreuzung spürt man vielleicht den Schauder der Geschichte. So hat es John Kornblum mal beschrieben. Und jetzt kann man da ein Foto mit Soldaten-Schauspielern machen.

BIRTHLER: Ich mag das überhaupt nicht, aber ich halte es aus. Als Berlinerin spüre ich die Mauer noch jeden Tag. Wenn ich über die Oberbaumbrücke oder die Bernauer Straße gehe, denke ich daran, dass hier die Grenze war. Das wird so bleiben. Entlang der Gedenkstätte ist immer etwas los, und das gefällt mir. Man kann sich zwar fragen, ob man dort, wo Menschen starben, jetzt auf der Wiese picknicken soll und Witze erzählen. Manche Besucher laufen mit Tränen in den Augen über das Gelände, weil sie an diesem Ort einen Angehörigen verloren haben. Aber diese verschiedenen Situationen und Gleichzeitigkeiten im Erleben der Mauerorte gehören dazu. Für mich sind es magische Orte.

Wie schafft man für alle, die nicht dabei waren, eine Vorstellung von einer Mauer, die es größtenteils nicht mehr gibt?

BIRTHLER: Wir konzentrieren uns in der Ausstellung auf die 28 Jahre nach dem Fall der Mauer, aber wissen natürlich, dass viele Besucher die Geschichte nicht kennen. Das müssen wir berücksichtigen.

PUTZ: Wir holen die Besucher am 9. November 1989 ab und beschreiben, wie eine heterogene Gesellschaft verschiedene Formen der Bewältigung der neuen Situation fand. Wir versuchen, ein Panoptikum der verschiedenen Haltungen nach dem Mauerfall darzustellen und nicht den Bau der Mauer neu zu inszenieren.

Besucher, die nach Berlin kommen, erleben wie Unräume in Freiräume verwandelt wurden, weil die Menschen sie sich gegriffen haben – noch heute.

Ist die rasante Zeit des Umbruchs das Gefühl, das Berlin viel stärker bewegt?

WILLEMEIT: Deswegen heißt die Ausstellung „Unbuilding Walls“. Interessant ist, was Menschen aus anderen Ländern hier lernen können. Für uns Berliner wiederum ist interessant, wie die Reaktionen von außen auf die veränderte Stadt sind.

Erst der Umbruch machte Berlin sexy?

WILLEMEIT: Ja, denn er hat Berlin zugänglich gemacht. Das kreative Potential, das es in Ost und West schon gab, konnte sich dann entfalten. Besucher, die nach Berlin kommen, erleben wie Unräume in Freiräume verwandelt wurden, weil die Menschen sie sich gegriffen haben – noch heute. Aufgegebene Fabriken etwa. Oder an der Spree entlang, am Holzmarkt, am Freischwimmer. Häufig waren es Areale, von denen keiner so recht wusste, wie man eigentlich mit ihnen umgehen sollte. Dieser Raum war in Berlin so groß, dass sich daneben gleichzeitig sehr dezidierte Haltungen im Stadtbild durchsetzen konnten. Zum Beispiel die Forderung derjenigen, die die gesamte Mauer ausradieren wollten und wieder an die Idee eine Stadt anschlossen, die es so gar nicht mehr gab. Dabei wurden einfach mal 80 Jahre deutsche Geschichte negiert, weil die nicht so schön war und weh tut. Das Hauptthema der Biennale heißt „Freespace“, und Berlin kann ein ganz tolles Lied davon singen.

Ist es nach 28 Jahren ohne Mauer jetzt genau die richtige Zeit, an der Heidestraße in Mitte die Europacity zu bauen? Und war es ein Fehler, Herrn Anschutz damals das Gelände an der Spree zu geben, das heute neben der Mercedes-Benz-Arena mit billiger Architektur vollgestellt wird?

WILLEMEIT: Jedes autoritäre Regime hätte schnell einen Masterplan entwickelt, wie mit Geschichte umzugehen ist. Das ist glücklicherweise in Berlin nicht passiert.

BIRTHLER: Aber vieles hätte man sich anders gewünscht.

WILLEMEIT: Die gewachsene Heterogenität wird sehr deutlich: hier bürgerschaftliches Engagement von unten, dort Pläne von oben a la ’Wir bauen das Schloss wieder auf’. In Berlin sind sehr unterschiedliche Ebenen im Stadtbild sichtbar.

PUTZ: Nach dem Fall der Mauer haben viele internationale Architekten wie Norman Foster gefordert, den Mauerstreifen nicht schnell zuzubauen. Der Blick von außen auf Berlin ist sehr aufschlussreich. Die Debatten und die Grabenkämpfe, die aktuell in Berlin unter Planern und Architekten stattfinden, interessieren da draußen in der Welt niemanden. Das bleibt leider eine provinzielle Auseinandersetzung. Leute von außen stellen hingegen oft fest, dass Berlin seine Potenziale verkennt. Leider hat die provinzielle Sicht auch dazu geführt, dass Architekten, die hier gewirkt und international ausgestrahlt haben, der Stadt den Rücken gekehrt haben – wie Rem Kohlhaas oder Daniel Liebeskind. Kohlhaas ist jetzt zurückgekommen – mit einem Neubau für den Axel Springer-Verlag, der direkt auf dem Mauerstreifen steht und auch in dem Gebäude selbst an die Mauer erinnert.

KRÜCKEBERG: Es sind so viele Israelis in der Stadt wir nie zuvor. Sie kommen nicht, weil sie nur an der Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder der DDR interessiert sind. Sie kommen, weil die Stadt zugänglich ist, offen, vielfältig. Mit dem Blick von außen zeigt sich, dass es eine Schönheit der Brüche gibt. Deswegen ist der Mauerstreifen ein riesiger Glücksfall für diese Stadt. Aber in den meisten Fällen waren interessante Projekte solche, die von Bürgern kamen. Und der Mauerstreifen ist so unglaublich groß gewesen, dass es immer noch Potentiale gibt, die ungehoben sind.

Kann es sein, dass in 28 Jahren weitere Graswurzel-Projekte verschwunden sind, weil die wachsende Stadt mehr Flächen benötigt? Wie kann man die Brüche sichern?

BIRTHLER: In mancher Hinsicht ist das gelungen. Der Mauerradweg ist ein Projekt, das bleiben wird. Oder der Mauerpark. An anderen Stellen dagegen braucht es noch politische Energie und Debatten, um Spuren der Grenze zu erhalten.

KRÜCKEBERG: Berlins Aushängeschild ist die informelle Stadt. Wenn wir in Tokio auf einer Konferenz sind, spricht man dort über den Holzmarkt, die Karaoke am Mauerpark oder die Zwischennutzer an der Spree. Wir haben einen tollen Zeitpunkt in der Geschichte Berlins geschenkt bekommen. Es ist verwegen, Freiräume befestigen zu wollen – weil sie davon leben, dass sie informell entstanden sind. Sie dürfen keine Reservate werden. In der Welt fragt man nicht, wie der Potsdamer Platz rekonstruiert wurde. Die Leute draußen wollen etwas über den Untergrund erfahren, angefangen von der Subversivität der friedlichen Revolution, die zur illegalen Kellerbar im Prenzlauer Berg führte, woraus eine offizielle Kultur des Nachtlebens erwuchs. Besucher wollen den Charakter des Improvisierten erfahren.

BIRTHLER: Wir diskutieren ja auch über die inneren Mauern. Das steht auf einer Architektur-Ausstellung nicht im Zentrum, aber wir thematisieren auch, dass es noch unsichtbare, sehr schmerzhafte Mauern gibt. Abgesehen von den mentalen Unterschieden gibt es eine ganze Reihe von faktischen Ungleichheiten zwischen Ost und West – auf dem Arbeitsmarkt, dem Verhältnis zu unserer parlamentarischen Demokratie, den Wahlergebnissen, der Vermögensverteilung, dem Anteil Ostdeutscher an Führungskräften. Die Menschen im Osten spüren, dass überall dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, kaum Ostdeutsche vertreten sind.

Ist die Trennung also noch nicht vorbei?

BIRTHLER: Keiner hat vor 28 Jahren gedacht, dass es so lange dauern würde. Es wird spannend, wie sich die Thematik in den nächsten 28 Jahren entwickeln wird.

WILLEMEIT: Wenn man von 1961, dem Jahr des Mauerbaus, noch einmal um 28 Jahre zurückgeht, landet man bei 1933. Wie viel Epochales in 28 Jahren passieren kann und was diese Zeitspanne bedeuten kann, ist eine der Lehren, die man aus einer solchen Rückschau ziehen kann.

KRÜCKEBERG: Wir wünschen uns, dass die Leute aus der Ausstellung rausgehen und sich fragen: Was bedeuten Mauern in meiner Stadt, meinem Land und Mauern in den Köpfen? Dazu können sie eine Haltung entwickeln.

Das Gespräch führten Robert Ide und Gerd Nowakowski.

Wo verlief die Mauer? Wo steht sie heute noch? Diesen Fragen können Sie online nachgehen unter: www.tagesspiegel.de/berlinergeschichte. Sie finden dort eine Reihe aus Vorher-Nachher-Bildern, die alte Fotos der Mauer mit neuen Aufnahmen vom gleichen Standort kombinieren.