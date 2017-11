Glamour, musikalische Highlights , rote Schleifen der Solidarität – und alles für einen sinnvollen Zweck: Rund 2000 Gäste kamen am Sonnabend zur 24. Festlichen Operngala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung. Internationale Klassik-Stars brachten unter der Leitung des Dirigenten Giacomo Sagripanti ein funkelndes Programm großer Arien auf die Bühne der Deutschen Oper. Der Opernchor begleitete die Darbietungen. Und auch Max Raabe als Moderator hatte wieder seine notwendigen Bemerkungen zu dramatischen Musikbeispielen vorbereitet.

Ein Ehrenpreis für Prinzessin Mabel von Oranien-Nassau

Als Ehrengast war Prinzessin Mabel von Oranien-Nassau dabei. Sie bekam in diesem Jahr den „World without Aids“-Award. Die Initiatoren Alard von Rohr und Alfred Weiss zeigten sich stolz darauf, ihren „unermüdlichen Einsatz im weltweiten Kampf gegen HIV und Aids“ würdigen zu können.

Die Laudatio auf die Sonderberaterin der Internationalen Aids-Konferenz, die im Juli 2018 in Amsterdam stattfindet, hatte Top-Model Noella Coursaris Musunka vorbereitet. Unter anderem ist Mabel von Oranien-Nassau Initiatorin von „Girls not Brides“, einer globalen Partnerschaft im Kampf gegen Kinderehen. Auch der Chef des gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen UNAIDS, Michel Sidibé, hatte die Reise nach Berlin gebucht, um einen „World Without Aids“-Award entgegenzunehmen.

Unter anderen Franziska Knuppe, Sängerin Conchita Wurst, Jens Spahn, Klaus Wowereit und Walter Momper waren gekommen, um schöne Musik zu hören und anschließend auf der Opernbühne ausgelassen zu feiern.