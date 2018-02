Friedrich Christian Delius, seinerzeit Student der Germanistik und 25 Jahre alt, ist Augenzeuge des Vietnamkongresses. Später macht er die Auseinandersetzungen jener Jahre zum Thema einiger seiner Bücher, das Jahr 1966 in „Amerikahaus und der Tanz um die Frauen“ und 1968 in „Mein Jahr als Mörder“, ein Roman vor dem Hintergrund des Freispruchs für den Nazirichter Rehse.

Sein Studium nimmt Delius im Sommersemester 1963 in Berlin auf. Im Juni sieht er den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy bei dessen Auftritt vor dem Audimax der FU. „Dort standen der versteinerte Konrad Adenauer, neben ihm der sympathische Willy Brandt und eben Kennedy, vergleichsweise jung, der sagte sinngemäß ‚Leute, macht etwas aus eurer Demokratie‘ “, die Demokratie, die den Deutschen nach dem Krieg von den alliierten Siegern geschenkt worden war.

"Mit dem Vietnamkrieg fingen wir an, über den Tellerrand zu schauen"

„Der Beifall steigerte sich zum revolutionären Taumel, als zwei junge Amerikaner auf dem Podium ihre Einberufungsbescheide verbrannten“, heißt es in einem vergilbten Artikel vom 19. Februar 1968, der in einem der Leitzordner im Apo-Archiv steckt. Tatsächlich ging nicht nur der Vietnamkrieg von den USA aus, sondern auch die Bewegung dagegen. „Mit dem Vietnamkrieg fingen wir an, über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen“, sagt Delius. Hinzu kam noch etwas anderes: Dieser Krieg „widersprach unserem proamerikanischen Idealismus. Dass die USA sich mit einem Diktator verbündeten, der Hitler als sein Vorbild erklärte, war schlimm genug.“ In Delius’ Küche ist es inzwischen dunkel geworden. Bevor er Licht macht, fährt er fort. „Schlimmer war, der Krieg produzierte Tag für Tag ungeheuerliche Bilder, von napalmverbrannten Menschen, totgebombten Zivilisten. Der Protest war im Kern eine sehr menschliche Reaktion auf dieses Elend, diese Massenschlächterei.“

Das Thema Vietnam füllt im Apo-Archiv mehrere Kästen mit Zeitungsausschnitten. Der Reporter der „Welt“ begann seinen Bericht vom Vietnamkongress mit den Worten: „ ,Es lebe die Weltrevolution‘, schrie Rudi Dutschke mit schriller Stimme in das rauchgeschwängerte Auditorium Maximum der Technischen Universität.“ Dutschke ist da 28 Jahre alt und unumstrittener Wortführer des SDS. Er stammte aus einem Ort bei Luckenwalde, 1961, am Tag des Mauerbaus, war er nach West-Berlin geflüchtet. Lönnendonker muss ein wenig suchen, bis er in einer Kiste ein schmales Buch mit den Kongress-Protokollen findet. Dutschke wird dort oft als Diskussionsleiter geführt.

Friedrich Christian Delius, 75, lebt heute in Berlin und Rom. Foto: Andreas Austilat

Dutschke, das sei ein Phänomen gewesen, das er habe verstehen wollen, erzählt Eberhard Diepgen, deshalb besuchte er eine Kundgebung am Wittenbergplatz. „Der beeindruckte mich überhaupt nicht“, sagt er. „Dass er mit seiner Gestik und Rhetorik Studenten faszinierte, machte mich erschrocken und bis heute allergisch gegen Demagogen.“

Viele SDS-Größen redeten in einer verquasten Soziologen-Sprache, die schon damals kaum einer verstand, sagt Friedrich Christian Delius. Er veröffentlicht 1965 seinen ersten Gedichtband, verkehrte in Literaturzirkeln und Kneipen wie dem Friedenauer „Bundeseck“, wo er auf die Schriftsteller Uwe Johnson oder Günter Grass trifft. Im Februar 1968 erklärt er sich bereit, die Flugblätter zum Vietnamkongress zu überarbeiten. „Ich war nie im SDS oder einer ähnlichen Gruppe. Aber ich war gegen diesen Krieg und gegen schlechtes Deutsch. So habe ich eine Woche lang mit einem vom SDS um die Formulierungen von sechs Flugblättern gerungen, damit man die überhaupt lesen konnte.“

Auch Dutschke, mit dem Delius gelegentlich Fußball spielt, spricht mitunter schwer verständlich. Trotzdem gucken alle auf, wenn er das Podium betritt, nachdem andere Redner drei, vier Stunden das Auditorium erschöpft hatten: „Dutschke konnte das Gesagte so zusammenzufassen und mit schwungvollen Endlossätzen zu irgendeiner Aktion drängen, dass alle das Gefühl hatten: Der weiß, wo es langgeht. Ich bin ihm trotzdem meistens nicht gefolgt.“