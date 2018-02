Lönnendonker trägt eine wattierte Weste, es ist kühl im Archiv, muss es wohl sein, um das Papier zu schonen, das nicht ewig halten wird, wie er fürchtet. Die Studentenbewegung der 60er, das ist die Ära der elektrischen Schreibmaschine. Auf ihr entstehen Hunderte Aufrufe, offene Briefe, Zeitungen, Seite um Seite.

Greift man in eines dieser Regale, hält man zum Beispiel diesen Ordner in der Hand: „KBW, Rechnungen“, aus dem Jahr 1975. KBW steht für den Kommunistischen Bund Westdeutschland, eine maoistische Kleinpartei, die sich erst nach 1968 gründet. Sauber abgeheftet ist die Rechnung über ein Megafon, für das die Genossen in Mannheim einst 126 D-Mark bezahlen. Damals stehen sie sich eher feindselig gegenüber, heute sind hier alle vereint: die Überbleibsel fast vergessener Splittergruppen ebenso wie die Zeitungen des Rings Christlich-Demokratischer Studenten, RCDS. Und einen Gang weiter zeugen Gerichtsprotokolle von einstigen Auseinandersetzungen.

"Wenn es der Wahrheitsfindung dient"

Es sind keine offiziellen Protokolle, ein Ehepaar hat sie Stunde um Stunde in Prozessen mitgeschrieben, wie in dem gegen Fritz Teufel aus der legendären Kommune eins, der wegen ihrer frechen Auftritte und der Schönheit von Uschi Obermaier ein besonderes Medieninteresse gilt. Irgendwo in diesen Ordnern muss Teufels Satz stehen, „wenn es der Wahrheitsfindung dient“. Es ist seine Antwort auf die Aufforderung des Richters, sich aus Respekt zu erheben.

1968 studierte Siegward Lönnendonker an der FU Soziologie. Foto: privat

Der Satz wird berühmt. Dabei spiegelt ein anderer, mit dem ein angeklagter Student seinen Richter provoziert, die Empörung jener Zeit noch besser: „Und wie viele Todesurteile haben Sie gefällt?“ Der Satz steht für die feste Überzeugung eines Teils der damals rebellischen Jugend, dass die kritische Auseinandersetzung mit der Nazizeit ungenügend geblieben war. Symptomatisch erschien ihr der Fall des Richters Hans-Joachim Rehse, gegen den 1968 am Berliner Landgericht wegen von ihm am nationalsozialistischen Volksgerichtshof verhängter Todesurteile verhandelt wird. Die Richter sprechen Rehse frei.

1963, in dem Jahr, in dem Lönnendonker zu sammeln anfängt, beginnt der Auschwitzprozess. Zum ersten Mal wird im großen Stil die Monströsität der Naziverbrechen vor der Öffentlichkeit ausgebreitet. Für manchen ein Schock. Lönnendonker schließt sich der deutsch-israelischen Studiengruppe an, gegründet von Mitgliedern des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes.

Die Stadt ist trist – und bietet neue Freiheiten

Nach Berlin gekommen ist er schon 1958, gleich nach seinem Abitur. Die Stadt gibt ein tristes Bild ab, mit den immer noch vorhandenen Kriegsruinen. Gleichzeitig entdeckt er neue Freiheiten. Der Junge aus Bielefeld zieht in eine Wohngemeinschaft, in der auch der Vorsitzende der FU-Gruppe des SDS lebt, gründet die Metropolitan Jazzband, spielt Bass im amerikanischen Club. „Eigentlich“, erklärt er, „waren wir Proamerikaner.“ Sein politisches Engagement richtet sich zunächst auf universitäre Themen, genauer gegen die Ordinarienuniversität. „Wer damals Professor war, konnte machen, was er wollte, die eigentliche Arbeit notfalls seinen Assistenten überlassen“, ereifert er sich noch heute.