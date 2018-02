Eberhard Diepgen, Jahrgang 1941 und später Regierender Bürgermeister von Berlin, studiert seinerzeit Jura an der FU. „Wir wollten Veränderung“, sagt auch er und meint seine konservativen Kommilitonen, „es gab in den akademischen Gremien harte Auseinandersetzungen mit beharrenden Kräften der Hochschullehrerschaft“.

Umstritten war aus seiner Sicht „nicht das Ob einer Reform, sondern das Wie“. Krieg und Naziherrschaft lagen erst 20 Jahre zurück. „Das Gespräch mit den Eltern über die unvorstellbaren Verbrechen war selten möglich, meist auf beiden Seiten gehemmt“, sagt Diepgen, auch wenn er das im eigenen Elternhaus nicht so empfunden habe, wegen wirtschaftlicher Sorgen hätten andere Herausforderungen im Vordergrund gestanden. Wahrscheinlich habe er sich deshalb weniger kritisch mit der verbreiteten Mentalität der Verdrängung auseinandergesetzt. Für die bei ihm Verständnis mitklingt: Wenn heute ein Soldat aus Afghanistan zurückkehre, im Kopf Bilder von Tod und Verstümmelung, dann könne er mit psychologischer Betreuung rechnen. „Im Zweiten Weltkrieg kam der Postbote mit der Karte, auf der stand, dein Sohn ist tot. Und bei der Aufarbeitung des Grauens half keiner.“

Diepgen als Asta-Vorsitzender: eine kurze Episode

Diepgen wird 1963 zum Asta-Vorsitzenden gewählt, von einem Bündnis aus Sozialdemokratischem Hochschulbund, Katholischer Studentengemeinde und verschiedenen anderen Gruppen. Er kann sein Amt nur nicht antreten, weil er kurz darauf wieder abgewählt wird. Er ist Mitglied einer Burschenschaft, das stößt jetzt auf Kritik.

Im Apo-Archiv gibt es eine Kiste mit Memorabilien aus jenen Jahren. Unter einem auf Kunstseide gestickten Konterfei von Karl Marx – ein Geschenk der chinesischen Botschaft an den SDS – liegt ein Foto aus dem Film „Mondo di Notte, Welt ohne Scham“ eines italienischen Dokumentaristen. In dem obskuren Streifen aus dem Jahr 1963 geht es etwa um Initiationsriten englischer Sekten. Deutschland ist in diesem Episodenfilm mit seinen schlagenden Verbindungen vertreten, Diepgen soll kurz zu sehen sein. Das Szenenbild vom Paukboden zeigt nur seinen langjährigen Weggefährten: Rüdiger Landowsky – später Generalsekretär und Fraktionsvorsitzender der Berliner CDU. „Mondo di Notte“ läuft damals sogar im Zoo-Palast.

Eberhard Diepgen, 76, war von 1984 bis 1989 und von 1991 bis 2001 Regierender Bürgermeister von Berlin. Foto: p-a/dpa/Maurizio Gambarini

Eberhard Diepgen, seit 1962 Mitglied der CDU, ist auch nach der Abwahl weiter hochschulpolitisch aktiv. „Es gab zwei Richtungen“, sagt er. „Jene, die studentische Angelegenheiten von der Mensa bis zu den Wohnheimen selbst organisieren und mitbestimmen wollten“, zu denen zählt er sich. „Und die Revolutionäre, die die Gesellschaft verändern wollten.“

Letztere seien bald in der Mehrheit gewesen, vor allem nach dem 2. Juni 1967, den Schüssen auf Benno Ohnesorg. „Die Selbstverwalter hatten keine Chance mehr, nun stand die Revolution im Vordergrund“, ist seine Erklärung, und er ist davon überzeugt, dass die DDR dabei seit Beginn der 60er Jahre eine bedeutsame Rolle spielt. Man nehme nur die damals im studentischen Milieu sehr einflussreiche Zeitschrift „Konkret“, für die die spätere RAF-Terroristin Ulrike Meinhof und auch der spätere „Spiegel“-Chefredakteur Stefan Aust schreiben.

Oft schallt den Studenten die Parole "geht doch rüber" entgegen

Tatsächlich erhält „Konkret“ zeitweise Zuwendungen aus der DDR. Später wird noch ganz anderen Protagonisten Nähe zur Stasi nachgewiesen. Dem RCDS-Vorsitzenden Jürgen-Bernd Runge etwa, und Karl-Heinz Kurras, dem Todesschützen im Fall Ohnesorg. Die Öffentlichkeit weiß von solchen Verbindungen damals nichts, mutmaßt sie aber, was die demonstrierenden Studenten angeht. Oft genug schallt denen die Parole „geht doch rüber“ entgegen. Erst recht, als sie sich für das kommunistisch regierte Vietnam engagieren.

Es gibt ein Foto, das den jungen Diepgen im Februar 1968 am Rand einer Kundgebung gegen den Vietnamkongress zeigt, wie er einen Gegendemonstranten wegschubst. Er könne sich nicht erinnern, dass er überhaupt demonstriert hätte, sagt er dazu. Aber natürlich habe er die Amerikaner verteidigt, mit Argumenten, die er heute so nicht wiederholen würde. Im Rückblick sehe er, dass in Vietnam Anspruch und Wirklichkeit der Führungsmacht der westlichen Welt auseinanderklafften.