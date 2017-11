Wie die Schönheit liegt auch eine Perspektive im Auge des Betrachters. Das Motto des diesjährigen Bundespresseballs „Perspektiven“ war vor Monaten eigentlich im Hinblick auf anstehende Landtagswahlen und natürlich die Bundestagswahl gewählt worden. Dass es in den Tagen vor dem Eröffnungstanz im Hotel Adlon am Freitagabend immer aktueller werden würde, konnte niemand ahnen. Für den Vorsitzenden der Bundespressekonferenz, Gregor Mayntz, ergab das politische Debakel eine positive Perspektive für den Ball: „Es gibt verstärkten Gesprächsbedarf.“ Trocken fügte er hinzu: „Man darf aber auch tanzen.“ Den Eröffnungstanz sollte er erstmals mit Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten tanzen, während Frank-Walter Steinmeier mit Frau Sonja Mayntz im Ballsaal aufs Parkett schreiten sollte.

Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender, hier aufgenommen beim Ball 2013, ist es der erste... Foto: Britta Pedersen

Das hat den Gastgeber angesichts der derzeitigen politischen Situation besonders gefreut. Schließlich spiele der Bundespräsident gerade in Krisenzeiten, in Zeiten des Machtvakuums eine besondere Rolle, die weit über das protokollarisch Repräsentative, für das er sonst oft steht, hinausgehe.

All-Inclusive-Ball

Die Band Noble Composition sollte zum Walzer aufspielen. Auch die Lounge Society und die Sänger Tatjana Henze und Daniel Mandolini sowie die Oberbaum Soulband waren engagiert worden. Dass die Politiker vielleicht aus Scham zum Tanz nicht antreten würden, weil die Koalition nicht geschmiedet wurde und sich niemand gern beim Feiern ertappen lässt, wenn er gerade mal beruflich versagt hat, glaubte Mayntz nicht. Dagegen hielten politische Insider, dass so ein All-Inclusive-Ball mit unendlichem Nachschub an guten geistigen Getränken gerade in dieser Situation natürlich eigene Gefahren birgt. Was man einmal verplappert hat, bleibt in der Welt. Zugesagt hatten unter anderem die Minister Hermann Gröhe, Gerd Müller, Christian Schmidt und Brigitte Zypries, außerdem Regierungssprecher Steffen Seibert, drei Vizepräsidenten des Bundestages, Hans-Peter-Friedrich, Wolfgang Kubicki und Claudia Roth, sowie der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch. Von der AfD hatte nach einigem Hin und Her nur der Pressesprecher zugesagt.

Musik liegt in der Luft. Pepe Lienhard spielte vor zwei Jahren. Foto: Britta Pedersen

Seit dem legendären Auftritt von Udo Jürgens hat die Zahl 66 beim Ball eine besondere Bedeutung im Sinne von „…ist noch lange nicht Schluss...“. Insofern passte es gut, dass zum 66. Bundespresseball Vorstandsmitglied Angela Wefers über ausgesprochen rosige Zukunftsperspektiven sprechen konnte: „Nach schwierigen Jahren sind wir gut aufgestellt.“ Es hätten sich mehr Partner gefunden als beim letzten Mal. Die brachten nicht nur Geld, sondern auch Knowhow mit. Das Daimler-Streichorchester aus Stuttgart etwa hatte sich bereitgefunden, in der Lobby zu spielen und schon ausgiebig geübt. Gewachsen sei auch das Interesse an den Balltickets, die schon früh ausverkauft gewesen seien.

Drei-Gänge-Menü von Zwei-Sterne-Koch

Auch die Köche hatten bereits Wochen vorher mit den Vorbereitungen begonnen. Adlon-Direktor Matthias Al-Amiry freut sich, dass sein Haus im Jahr seines 20-jährigen Bestehens den Ball schon zum dritten Mal ausrichten darf. Aus den Erfahrungen der vergangenen Bälle habe man gelernt und einiges optimieren können. Unter den 2300 Gästen werden auch 250 Hotelgäste erwartet, denn das ganze Haus sollte einbezogen werden in den Ball. Nicht nur Politiker, sondern auch Schauspieler wie Miroslav Nemec, Uschi Glas, Jasmin Tabatabai und Devid Striesow wollten das miterleben. Zugesagt haben auch Designer Guido Maria Kretschmar und der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.

Zwei-Sterne-Koch Hendrik Otto vom „Lorenz Adlon Esszimmer“ hatte für das Bundespräsidentenpaar und 300 geladene Gäste im Palaissaal ein Drei-Gänge Menü vorbereitet aus einer asiatisch angehauchten Suppe vom Muskatkürbis, Rindertournedos mit Petersiliencreme und Buchteln mit Vanillesauce und Aprikosenkompott. Die Geschwindigkeit, in der das serviert werden muss, damit der Ball pünktlich eröffnet werden kann, bedeutet für ihn „eine echte Herausforderung.“ Für die Flaneure hatte Executive Sous Chef Stephan Eberhard an 14 Stationen rund 40 kulinarische Perspektiven entwickelt. Variationen aus der Erde etwa, Salate frisch aus dem Gewächshaus, hippe hawaiianische Poké Bowls mit Lachs und Quinoia, Beef Wellington klassisch und modern, edle Adlon Döners und natürlich den Mitternachts-Hit Currywurst, 320 kg mit 120 Litern Sauce. Auf den ersten Hunger warteten zudem 3000 frische Austern.

Adlon-Direktor Matthias Al-Amiry freut sich, dass sein Haus im Jahr seines 20-jährigen Bestehens den Ball schon zum dritten Mal... Foto: Kai-Uwe Heinrich

Mit dem Preis der Bundespressekonferenz soll in diesem Jahr Kristina Dunz von der „Rheinischen Post“ geehrt werden. Die Korrespondentin habe im März mit ihren kritischen Fragen an US-Präsident Trump im Weißen Haus ein weltweites Publikum auf die Vorzüge des Prinzips der Bundespressekonferenz aufmerksam gemacht, wonach nicht Politiker bestimmen, wer sie befragen darf, sondern die Journalisten das selbst entscheiden, begründete Gregor Mayntz die Entscheidung. Sie erhät den Preis auch als Zeichen der Solidarität mit den vielen Journalisten in immer mehr Ländern, in denen Politiker Journalisten ausgrenzen, ausschalten und diffamieren, statt sich einfach ihren Fragen zu stellen.