Das Land Berlin kündigt dem Flüchtlingsheimbetreiber "Gierso". Das sagte die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach (Linke), am Mittwoch. Nun müssen 900 Flüchtlinge aus insgesamt fünf Unterkünften in Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow neu untergebracht werden.

Grund für die Kündigung ist nach Aussagen von Breitenbach, dass die Gierso dem Landesamt für Flüchtlinge (LAF) ein Ultimatum zur Überweisung einer siebenstelligen Summe bis zum 27. Juni gestellt hat. Ansonsten würde man die Unterkünfte schließen, hieß es. "Wir lassen uns nicht erpressen", sagte Breitenbach. Als das LAF die Betriebskosten für Mai an die Gierso überwies, ging das Geld nach Angaben der Sozialsenatorin durch Pfändung an dritte Parteien.

Die Gierso GmbH war in den vergangenen Jahren mehrfach in den Medien, so 2015 wegen einer umstrittenen Geldzahlung sowie einer ungewöhnlichen Personalie: 290.000 Euro zahlte das damals für die Berliner Flüchtlingsbetreuung zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) der Gierso GmbH zusätzlich als Direktinvestition - trotz fachlicher Bedenken eines leitenden Lageso-Angestellten. Der seinerzeit verantwortliche Gierso-Geschäftsführer Tobias Dohmen, so war damals auch zu lesen, ist das Patenkind von Franz Allert, in jenen Jahren Lageso-Chef. Allert hatte im Dezember 2015 dem damaligen Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU) seinen Rücktritt angeboten – eine Reaktion auf das Chaos bei der Flüchtlingssituation, für das auch Allert verantwortlich gemacht wurde.

Und im September 2016 gab es eine Razzia bei der Gierso GmbH und anderen Betreibern von Flüchtlingsheimen wegen des Verdachts des Betrugs und der Untreue zum Nachteil des Landes Berlin. Die Gierso wies damals die Vorwürfe allerdings zurück.

Mehr zu dem aktuellen Fall in Kürze.