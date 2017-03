Am normalerweise sehr beschaulichen Hochmeisterplatz in Halensee sehe es derzeit aus „wie in Syrien“. So beklagte sich neulich eine Anwohnerin im Stadtentwicklungsausschuss der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf über die Ruine des früheren Postgebäudes. Mehrere Bezirksverordnete und Gäste fanden den Vergleich geschmacklos und reagierten mit Kopfschütteln.

Dies ändert allerdings nichts daran, dass der entkernte Gebäuderiegel optisch durchaus einem kriegszerstörten Haus ähnelt. Bereits Ende 2015 hatte der Investor Bauwert AG mit dem Abriss begonnen, diesen dann aber wenig später unterbrochen. Seitdem verschandelt das Betonskelett den Platzrand neben der Grünanlage.

Ursprünglich war Denkmalschutz im Gespräch

Bald soll es nun endlich weitergehen: Auf seiner Webseite kündigt das Immobilienunternehmen an, im Laufe dieses Jahres mit dem Bau von rund 100 Eigentumswohnungen zu beginnen. Wann die Reste der alten Post verschwinden und die Bagger für das neue Projekt rollen, gehörte zu den Fragen bei einer Bürgerversammlung, die für Donnerstagabend geplant war. Neben dem Charlottenburg-Wilmersdorfer Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) und Bezirksverordneten wurden dazu auch Vertreter des Investors erwartet.

Ursprünglich hatte die Firma den Baubeginn bereits für das erste Halbjahr 2016 angekündigt. Gestoppt wurde der Abriss dann wegen Antennen der Telekom auf dem Dach. An einem Ersatzstandort für diese Anlage soll es Probleme mit der Statik gegeben haben. Inzwischen wurde der größte Mast abgebaut, mehrere kleinere Mobilfunkantennen sind aber noch übrig.

Um das Ex-Postgebäude aus den 1930er Jahren hatte es früher schon Streit gegeben. Vor allem die Grünen-Fraktion in der BVV wollte prüfen lassen, ob es zum Baudenkmal erklärt werden sollte. Doch dann wurden die Bezirksverordneten vom Abrissbeginn überrascht, was die Diskussion um den Denkmalschutz schlagartig beendete. Denn einen Wiederaufbau der Ruine hielt niemand für finanzierbar.