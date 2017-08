In dem Steglitzer Pflegeheim läuft es anders. „Wir haben die perfekte Einsicht. Das macht die Arbeit einfach und übersichtlich“, sagt Pfleger Philipp Kreft, der Landgraf bei ihrem Besuch bei Wilhelm Dittmar begleitet. Neulich haben die Pfleger in seine Akte Schmerzen im Fuß eingetragen, Irmgard Landgraf wusste, worum es sich handelte und trug ein, welches Medikament er bekommen sollte. „Die Ärztinnen kommen und fragen, ob ich etwas habe, und gehen wieder“, sagt der 93-Jährige, der früher als Schlosser bei der BVG gearbeitet hat. „Das merkt man kaum und das ist angenehm: Solange man gesund ist, will man Ärzte ja gar nicht sehen.“

Landgraf sagt, mit vielen der Pflegekräfte im Heim arbeite sie jetzt schon bis zu 20 Jahre lang zusammen. „Kaum einer kündigt, und sie sind extrem selten krank. Verwechslungen gibt es nicht. In anderen Heimen wird vieles übers Telefon oder per Fax geregelt. Das ist unsicherer.“ Ihre Methode erhöhe Patienten- und Behandlungssicherheit. „Mein Handwerkszeug sind die Medikamente, ich muss sicher sein, dass der richtige Patient sie bekommt. Deshalb ist es wichtig, dass die Pflegekräfte alles über die Medikation wissen.“ Landgraf hat Zahlen parat, die den Erfolg belegen: „Eine kleine Studie hat ergeben: Im Berliner Projekt wurden die Krankenhauseinweisungen um 50 Prozent gesenkt – und bei mir noch einmal um 17 Prozent.“ Ein Krankenhausaufenthalt bedeute für viele Pflegeheimbewohner ein „Riesenrisiko für Komplikationen und den Verlust von Alltagskompetenzen, vor allem bei Demenz.“ Fast alle Bewohner des Heims sind bei ihr in Behandlung, auch wenn nur ein Drittel tatsächlich bei einer teilnehmenden Kassen versichert ist. Irmgard Landgraf ist so überzeugt von ihrem System, dass sie auch ihnen dieselben Vorteile bieten möchte. „Was ich hier mache, wird nicht extra bezahlt.“ Eigentlich, sagt sie, sei die Vergütung ein Problem. „Es gibt 2,36 Euro pro Tag und Patient. Das ist nicht viel.“ Das sei kein Anreiz für andere Ärzte, es ihr nachzutun. Wie sie trotzdem über die Runden kommt? „Das ist eine Mischkalkulation. Und durch die digitale Vernetzung wird es einfacher.“ Sie habe dadurch einen geringeren Aufwand. Doch sie ist tatsächlich rund um die Uhr abrufbereit, auch am Wochenende und nachts für Notfälle.

Vor dem Schlafengehen checkt sie die Krankenakten

Doch zu Notfällen komme es dank der Digitalisierung kaum. Vor dem Schlafengehen checkt sie die digitalen Akten der Patienten, bei denen sich etwas verschlechtern könnte, und trägt gegebenenfalls ein, was die Pfleger tun könnten, um vorzubeugen. Morgens guckt sie gleich wieder nach, ob die Pflegekräfte etwas eingetragen haben. „Noch mehr profitieren von der digitalen Vernetzung Pflegeheime, die weiter weg von der Arztpraxis sind“, sagt Irmgard Landgraf, die noch ein zweites Heim mit 50 Bewohnern in Spandau betreut. 2001 hat die Internistin das telemedizinisch unterstützte Versorgungsmodell entwickelt, 2011 bekam sie einen Innovationspreis dafür, doch Nachahmer hat sie bisher kaum. „Die Ersten fangen jetzt an, Teile zu übernehmen.“ In Berlin hat der Kollege, mit dem sie gemeinsam das Heim in Spandau betreut, mit digital vernetzer Versorgung begonnen.

Bei ihrem Gang durchs Pflegeheim ist Irmgard Landgraf bei Elsa Schwan angekommen. Die Dame mit den weißen Löckchen und rosigen Wangen ist 100 Jahre alt und in ihrer eigenen Welt versunken. „Guten Tag, Frau Schwan“, sagt die Ärztin. Keine Reaktion, Frau Schwan blickt versonnen aus dem Fenster. Aus dem Radio dudelt ein Schlager. „Ihnen geht es gut, oder?“ Keine Reaktion. „Und das ist schön, oder?“ „Hört sie gar nichts mehr?“, fragt die Ärztin den Pfleger. Das komme darauf an, sagt er und wiederholt die Frage. Da erwacht Frau Schwan aus der Trance. „Ja“, antwortet sie lächelnd. „Ich bin für die Patienten eine Autoritätsperson, sie sagen mir nicht immer, was los ist“, sagt Irmgard Landgraf. „Dann können die Pflegekräfte aushelfen.“ Vor allem bei Demenzkranken, die „eigene nonverbale Kommunikationsformen“ haben.

Gertrud Haase, die Irmgard Landgraf an diesem Tag auch noch besucht, ist nicht dement. Sie hat trotz ihrer 96 Jahre ein sehr gutes Gedächtnis. Die alte Dame lehnt sich mit den Unterschenkeln an die Couch und hält sich zusätzlich an der Hand der Ärztin fest. „Ich kann nicht frei gehen“, sagt sie und sieht trotzdem fröhlich aus. „Ich hab’ so das Übliche.“ Als sie in das Heim zog, ging es ihr schlechter. „Sie sind ein Steh-auf-Männchen“, sagt Landgraf. „Ich habe immer viel Sport gemacht“, erwidert die alte Dame stolz. Die Ärztin streicht über den Arm der Patientin. „Einmal ist es doch vorbei“, sagt die 96-Jährige mit einem mädchenhaften Lächeln. Die Ärztin lächelt zurück: „Aber bei Ihnen dauert das noch, da bin ich ganz sicher, so gut wie Sie alles machen.“