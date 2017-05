Der Innenexperte der Berliner SPD, Tom Schreiber, will einzelne Mitglieder der AfD wegen ihrer Verbindungen zur Identitären Bewegung (IB) vom Verfassungsschutz überwachen lassen. „Die letzten beiden Sitzungen im Verfassungsschutzausschuss haben deutlich gemacht, dass es eine direkte und indirekte Zusammenarbeit zwischen der Partei und den Identitären gibt“, sagte Schreiber. Ein Unvereinbarkeitsbeschluss des AfD-Bundesvorstands, der eine Kooperation mit der IB ausschließt, sei nur „Schall und Rauch“.

AfD-Sprecher Ronald Gläser wehrte sich gegen diesen Vorwurf und nannte Schreibers Forderung „lächerlich“. Für einen gemeinsamen Grillabend am Burschenschaftshaus der Gothia in Zehlendorf habe sich der Landesvorsitzende der Jungen Alternative, Thorsten Weiß, bereits entschuldigt. Überhaupt: „Wir sprechen von einer sehr überschaubaren Zahl an Mitgliedern, die sich nicht an den Unvereinbarkeitsbeschluss halten“, sagte Gläser. Mit diesen sei man bereits in Gesprächen, „Die müssen sich entscheiden, ob sie Straßenkampf machen wollen oder seriöse Politik“, sagt Gläser. Die IB hält er nicht für extremistisch, ihre Aktionen „witzig“ und „friedlich“.

Für Schreiber ist die Identitäre Bewegung dagegen eine klar verfassungsfeindliche Organisation: „Man kommt ja nicht aus Spaß in den Verfassungsschutzbericht.“ Schreiber, der explizit nicht die ganze Partei überwachen lassen will, kritisiert den Umgang der Partei mit den Anschuldigungen. „Das ist die alte Nummer der Rechtspopulisten: erst kleinreden, dann ablenken.“