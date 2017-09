„Jeder Stein enthält in seiner Form etwas Zerbrochenes“, schreibt der New Yorker Schriftsteller Teju Cole in seinem neuesten Buch „Blind Spot“ über Berlin. Woran sich Cole mit internationalem, aber fürs Detail aufmerksamem Blick abarbeitet, das liefern viele lokale Autoren im Kleinen: Beiträge zum kollektiven örtlichen Gedächtnis. Dazu wollen zum Beispiel auch die bezirklichen „Leute“-Newsletter des Tagesspiegels beitragen.

Und wenn wir dabei hyperlokal sind, dann ist dieses Buch hier hyperhyperlokal: „Alt-Buckower Geschichte(n)“. Es geht um eine einzige Straße, Alt-Buckow im Süden des Bezirks Neukölln. Haus für Haus zeichnet der Autor Hartmut Christians die Geschichte dieser Straße nach, und die Geschichten der Menschen, die dort lebten und leben.

Etwa die der inzwischen verstorbenen Schwestern Elisabeth, Frieda und Gertrud Gütling (Alt-Buckow 52-58), deren Bauernhof im Krieg ausgebombt wurde. Anfang der sechziger Jahre entstanden auf dem Grundstück Sozialwohnungen. Und heute? Umgewandelt zu Eigentumswohnungen.

Hyperhyperlokal: Das neue Buch von Hartmut Christians über Alt-Buckow im Süden des Berliner Bezirks Neukölln. Auf dem Cover der... Foto: promo

Hartmut Christians: „Alt-Buckower Geschichte(n). Ein Ortsteil im Wandel der Zeit", L&H-Verlag. 184 S., 12,80 Euro, mehr Informationen hier.