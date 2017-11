Am Donnerstagabend wurde ein Spätkauf in Alt-Treptow überfallen. Nach Polizei-Angaben betraten zwei Maskierte gegen 21.15 Uhr das Geschäft in der Onckenstraße, bedrohten einen 28 Jahre alten Angestellten mit einem Schlagstock und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Während ein Räuber dann Geld aus der Kasse nahm, besprühte sein Komplize den Mitarbeiter mit Reizgas. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute. Der 28-Jährige erlitt Reizungen der Haut musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. (Tsp)