Historisch an seiner Arbeit sind vor allem die verwendeten Materialien. Anstelle moderner, synthetischer Leime arbeitet Manfred Sturm-Larondelle im Wesentlichen mit tierischen Leimen; etwa mit Knochen- oder Fischleim. Das mag nicht jeder, gibt er zu, hält prüfend seine Nase über den Topf mit Knochenleim und verzieht das Gesicht. Ein unangenehmer Geruch, noch dazu der Leim, genau wie die Holzteile, die zusammen gefügt werden sollen, zuvor erwärmt werden muss, damit sie sich optimal miteinander verbinden.

Die Politur ist die Königklasse

Und dann zeigt er noch die Königsklasse der Politur – die Schellack-Politur. Mit einem Ballen aus Leinenstoff, der für einen Restaurator wie eine verlängerte Hand sein sollte, arbeitet er den Lack in das Holz ein. Dabei wird die alte Lackschicht auf dem Möbelstück reaktiviert. Schicht für Schicht baut er die Politur auf, wie es heißt. Der Lack wird dabei verdichtet. Bis zu 200 Schichten können es sein. Die „perfekte Politur“ gelingt daher nur mit Zeit, Ausdauer und Geschick. Diese Technik bringt Manfred Sturm-Larondelle auch jungen Nachwuchs-Restauratoren bei. Denn er ist auch Dozent bei der Handwerkskammer Berlin.

Seine Liebe zu antiken Möbeln geht bis in Kindheit zurück. In Hamburg, wo er aufwuchs, beeindruckten ihn seinerzeit die aufwendig geschnitzten Holztüren an den Häusern der Kaufmannsleute und Seefahrer. „Jede Tür war einzigartig, mit viel Liebe zum Detail gefertigt“, erinnert er sich. In den Ornamenten habe er sich regelrecht verlieren können. Sie schärften seinen Sinn für diese handwerkliche Kunst und schufen Bilder in seinem Kopf, erzählten somit Geschichten von einer ihm unbekannten, vergangenen Welt.

Das Wissen kam durch die Arbeit

Fortan begleitete ihn der Wunsch, Möbel zu restaurieren. Nachdem er zunächst eine kaufmännische Ausbildung und das Wirtschaftsgymnasium abgeschlossen hatte, begann er sich diesen Traum zu verwirklichen. Schritt für Schritt. Er eignete sich fachliches Wissen in der Praxis an; arbeitete in unterschiedlichen Werkstätten. Und er wälzte historische Bücher, denn das Handwerk der Restaurierung hat sich seit Jahrhunderten bewährt und kaum verändert.

Seit 1980 lebt Manfred Sturm-Larondelle in Berlin. Hier bei der Handwerkskammer machte er die Qualifikation zum geprüften Restaurator. Eine klassische Berufsausbildung in diesem Bereich gab es seinerzeit nicht. Restaurator ist bis heute keine geschützte Berufsbezeichnung.