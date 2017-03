Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC will am heutigen Donnerstag, 13.30 Uhr, seine Neubaupläne für ein Stadion der Öffentlichkeit präsentieren. Am Mittwochabend wurde bereits die Führungsebene des Klubs informiert. Die Standortstudie wurde laut "Bild" erstellt vom Architekturbüro AS+P von Albert Speer.

Medien am Morgen: Es geht um "drei Standorte"

Wie berichtet soll nach Tagesspiegel-Informationen neben Ludwigsfelde vor allem das Olympiagelände genannt werden - allerdings müsste dafür die Stadt zustimmen (was sie bisher nicht macht) sowie der Denkmalschutz (was auch nicht ganz einfach wird).

Die "B.Z." berichtet am Morgen, dass in der Studie ein Standort genannt wird zwischen dem Hockeystadion und dem Olympiabad. Auf dem Grundstück befindet sich auch das marode Familienbad, das seit mehr als 20 Jahren brach liegt und einst von den britischen Alliierten genutzt wurde. Dort ist der Neubau von Sportplätzen geplant; im Gestrüpp lagert übrigens auch noch der Siegerpodest der WM 2006.

So berichtete der Tagesspiegel 2008. Foto: Archiv Tagesspiegel

Die "Berliner Morgenpost" berichtet am Morgen, dass "drei Standorte" dem Vereinsgremium präsentiert wurden.

Der Klub mit seinen mehr als 30.000 Mitglieder prüft den Neubau eines Stadions ohne Laufbahn mit geringerer Kapazität als das Olympiastadion. Finanziert werden soll der Neubau durch einen privaten Investor.

Albert Speer hat übrigens schon einmal Stadionpläne in Berlin entworfen - für den Klub Tennis Borussia. Im Jahr 2008 war ein reines, aber viel kleineres Fußballstadion im Poststadion im Gespräch (16.000 Plätze, 16 Millionen Euro Kosten). Die Studie umfasste 100 Seiten. Aus den Plänen wurde bekanntlich nichts.