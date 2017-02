23.852 Plätze in siebten Klassen an den öffentlichen Berliner Gymnasien und Integrierten Sekundarschulen stehen im kommenden Schuljahr zur Verfügung. Vom 7. bis 21. Februar haben Eltern dort 22.797 Kinder angemeldet. Das sind rund 415 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. Nach Angaben der Senatsverwaltungen wählten 56,7 Prozent eine Integrierte Sekundarschule (2016: 57,4 Prozent) , rund 43,3 Prozent entschieden sich für ein Gymnasium (2016: 42,6 Prozent). Allerdings sind schon rund zehn Prozent der Schüler bereits zur fünften Klasse an ein Gymnsium gewechselt. An den Standorten der übernachgefragten Gymnasien überstieg die Nachfrage die Anzahl der Plätze um 23,6 Prozent, an den übernachgefragten Sekundarschulen um 38,7 Prozent.

Bei den Sekundarschulen waren folgende Schulen besonders nachgefragt: Martin-Buber-Oberschule (Spandau), Max-Beckmann-Schule (Reinickendorf), Sophie-Scholl-Schule (Schöneberg), Carl-Zeiss-Schule, Gutenberg-Schule, Alexander-Puschkin-Schule, Bettina-von-Arnim-Schule, Herbert-Hoover-Schule, Heinrich-von-Stephan-Schule, Kurt-Schwitters-Schule.

Bei den Gymnasien waren besonders begehrt: Primo-Levi-Gymnasium, Lessing-Schule, Alber-Schweitzer-Gymnasium, Leibniz-Schule, Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Carl-v.-Ossietzky-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Gymnasium,

J.-Gottfried-Herder-Gymnasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, Max-Delbrück-Gymnasium.