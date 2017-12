Die Buden stehen wieder. Um kurz vor sieben am Morgen gehören die Busspuren noch dem Lieferverkehr. Das regelmäßig schrappende Geräusch auf dem menschenleeren, noch verrammelten Weihnachtsmarkt rührt von Jörg Nöthes unermüdlichem Besen, der das letzte Laub zusammenfegt, das um die inoffizielle Gedenkstelle gefallen ist. Die Kerzeninseln sehen so gepflegt aus, wie es nur geht, wenn man Buchsbäume, Blumen und Tannen, ein paar Kerzen, handgeschriebene Schilder und weiße Holzkreuze kombiniert.

Nöthe kommt früh, weil er jetzt mit seinem blauen Lieferwagen noch am Rand des Platzes parken kann. Vier Jahreszeiten – und kein einziger Tag, an dem keine Flamme brannte! Ein Jahr lang war da immer wer. Viele standen einfach vor den Kerzen und schwiegen.

Vor einem Strauß frischer Papageientulpen steht aufrecht ein gerahmtes Bild des getöteten Lastwagenfahrers Lukasz Urban. Um Urban, sagt Nöthe, hat sich das ganze Jahr regelmäßig jemand gekümmert, „das muss die Familie sein“. Wellt sich das Papier, wird das Foto ausgetauscht. „In Barcelona ist schon gar nichts mehr zu sehen“, sagt Nöthe, das hat ihm seine Tochter berichtet, die neulich dort war.

Am 19. Dezember, exakt ein Jahr nach dem Anschlag, läuft Nöthes Auftrag aus. Dann geht die Zuständigkeit für die Pflege des dann offiziellen Gedenkortes an den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf über.

Aus Frederike Herrlichs Wohnzimmer führt der Blick auf eine Terrasse, wo im November das Laub erst noch zu kehren ist. Alle diese Fehler der Ermittler und Behörden … Sie begreift nicht, warum nicht wenigstens für eine dieser Ungeheuerlichkeiten mal einer Verantwortung übernimmt. Dass die Konsequenzen nur von den Opfern zu schultern sind. Sie hätte sich auch über ein Wort von Angela Merkel gefreut.

Sie hat den offenen Brief an sie mitunterzeichnet, wie alle Familien der Hinterbliebenen. Aber bei der Frustration darüber stehen zu bleiben, führt für sie nirgendwo hin. Sie will nicht darüber nachdenken, warum die frühen Warnungen eines Syrers vor dem späteren Attentäter nicht durchdrangen. Warum die Kommunikation zwischen den Behörden in Nordrhein-Westfalen und Berlin nicht klappte, warum die Überwachung des Gefährders nur tagsüber stattfand oder warum plötzlich in den Akten aus dem Drogendealer, den man hätte abschieben können, ein Kleinkrimineller gemacht wurde.

Natürlich muss man da hingucken, schon damit so etwas nicht noch einmal passiert, aber das Negative soll in ihrem Leben nicht die Überhand gewinnen.

Frederike Herrlich ist jemand, die auf Reisen an Autobahnkirchen anhält und eine höhere Instanz um Rat fragt. Im Februar wird sie an einer Tagung für Friedenspädagogik teilnehmen. Sie hat schon immer für Versöhnung gestritten und möchte nun dazu beitragen, „dass Jugendliche nicht in die Fänge von Extremisten geraten“. Es müssen doch Schlüsse zu ziehen sein!

Zurzeit kommt aus ihrem Handy noch das Feintuning von Senatskanzlei und Kirche für die Gedenkfeier. Fragen an die Gruppe: Ob die Banderolen für die Kerzen in ihrem Sinne seien? Ein Licht aus Bethlehem?

Sie weiß noch gar nicht, ob sie es schaffen wird, am Jahrestag dorthin zu gehen. Aber ja, ein Friedenslicht aus Bethlehem, sagt sie erschöpft. „Das ist doch schön.“

In Zukunft werden die Stahlbürsten der BSR zwei Mal am Tag über den Bronzeriss schrappen. Gerade dieses ständige Polieren führt zu einer Bronze, die sich verändert, immer goldener wird. Ganz so wie Heiligenfiguren an den Stellen, an denen sie oft geküsst werden.