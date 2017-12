Im Sommer liegen in den Krankenhäusern noch immer Verletzte. Kümmert sich Pfarrer Martin Germer von der Kirche am Breitscheidplatz um Gesten der Versöhnung. Bearbeiten die Behörden Anträge. Die Senatskanzlei lädt zu einem Wettbewerb für eine Gedenkstelle, die am Jahrestag eröffnet werden soll, und Architekten suchen nach einem ästhetischen Symbol.

Jörg Nöthe, der Gärtner, erlebt am Breitscheidplatz den ganz normalen touristischen Wahnsinn. Das Pokalendspiel mit den Dortmund-Fans. Den Kirchentag. Allen liegt daran, ihre Anteilnahme auszudrücken. Kränze werden niedergelegt und Blumen. Als Kritzeleien auf den weißen Holzkreuzen auftauchen, überpinselt er sie schnell. Und weil ab August zwei Buchsbaumkugeln die Kerzen flankieren, muss er von nun an auch gießen.

Am 12. September fährt Frederike Herrlich zu Astrid Passin nach Berlin. Die beiden sitzen als Vertreter der Hinterbliebenen beim Preisgericht als Berater ohne Stimmrecht: Sieben Entwürfe für die Gedenkstelle stehen zur Auswahl. Und dann geschieht ein kleines Wunder: Allen Beteiligten erscheint eine Lösung sofort als die richtige, bei dem Entwurf kommen ihnen die Tränen. Mit all seiner Zurückhaltung entwickelt er die größte emotionale Wucht. Eindeutig, sagen sie.

Das Werk ist ein mit Bronze verfüllter Riss, der auf 17 Metern Länge den Boden durchläuft und golden schimmert. Besonders gefällt ihnen aber, dass die Namen der Opfer nicht sortiert auf einer Liste stehen, sondern weit verteilt in die Trittstufen zur Kirche hinauf eingefügt werden. So kann man vor jeder Person einzeln stehen bleiben wie vor einem persönlichen Grab.

Asche zu Asche, Kupfer zu Gold. Der Kunstschmied Michael Hammers, der auch das Kreuz an der Golgatha-Kirche in Jerusalem entworfen hat, wird am Jahrestag, dem 19. 12. 2017, einen portablen Schmelzofen dabeihaben, in dem er für das letzte Stück des Risses die Kupfer-Zinn-Legierung auf 1100 Grad erhitzt. Sie, die Hinterbliebenen, werden in die flüssige Bronze einen symbolischen Anteil von 22-karätigem Gold hineinrieseln lassen und damit das Werk vollenden. Das ist jetzt keine abstrakte Wiedergutmachung mehr. Ihre Trauer wird damit in das Amalgam der Stadt eingehen.

Am 17. Oktober werden im Roten Rathaus die Entwürfe Journalisten vorgestellt. Es ist, sagt Pablo von Frankenberg, der Abgesandte des Architekturbüros merzmerz+, mit dem Terroranschlag ein Riss durch die Gesellschaft gegangen. „Diesen Riss heilen wir.“

Heilung. Das ist ein erstaunliches Wort und eine erstaunliche Aufgabe für einen Gedenkort. Wurde dieses Wort jemals in so einem Zusammenhang gebraucht?

Doch kein Raunen im Saal. „Der Riss“, im Durchschnitt drei Zentimeter tief und drei Zentimeter breit, würde verfüllt mit einer Bronzelegierung, 88 Prozent Kupfer, zwölf Prozent Zinn. Er verläuft fast von der Straße die Stufen hoch Richtung Kirche.

Der Gedenkort ist in Kunstwerk mit großer Aufgabe: Es soll Wunden heilen. Foto: dpa

Würdig sollte es sein, das war der Arbeitsauftrag. Würdiger als die unnötig lange, quälende Identifizierung. Würdiger als die noch eilig vor Weihnachten an die Angehörigen herausgeschickten Rechnungen der Gerichtsmedizin mit der Androhung eines Inkassounternehmens. Würdiger als das späte Kondolenzschreiben Michael Müllers nach zwei Monaten. Würdiger als das komplett fehlende Kondolenzschreiben der Bundeskanzlerin. Inzwischen haben die Hinterbliebenen einen offenen Brief an Angela Merkel geschrieben, der alle diese Versäumnisse auflistet.

Kann man alldem etwas entgegensetzen?

Der Senat will nun nichts mehr falsch machen

Es ist, als hätte die Senatskanzlei beschlossen, an diesem Gedenkort nichts mehr falsch zu machen, als habe sie die Stelle gefunden, an der zumindest teilweise wieder gerichtet werden kann, was zuvor schieflief. Hier sollen die Opfer im Mittelpunkt stehen. Details der Zeremonie dürfen die Hinterblieben mitbestimmen.

Beim Architekturbüro heißt es, alle Beteiligten ziehen auf bemerkenswerte Weise an einem Strang. Die Kirche kooperiert, der Senat, und im Betonwerk, das die Stufen mit den Namen der Todesopfer herstellt, schieben sie Überstunden.

Die Architekten haben sich für ihren „Riss“ an der japanischen Kintsugi-Technik orientiert. Dabei wird gebrochene Keramik mit Gold wieder zusammengefügt. Beschädigungen, heißt das, werden nicht geleugnet oder verdrängt, sondern mit kostbarem Material besonders sichtbar gemacht. Es ist auch eine Metapher für den Umgang mit Verwundbarkeit.

Im November liegt ein Steinmetz in einem kleinen Bauzelt vier Tage auf den Knien und fräst den „Riss“ in den Berliner Boden. Geplante Heilung mit Mitteln der Kunst. Zugleich ersteht ringsherum der Weihnachtsmarkt wieder auf.

Als Peter Müller, Schausteller vierter Generation, die erste Fuhre für seine Verkaufsbude auf den Platz lenkt, da will er gleich wieder umkehren. Obwohl, das ist ja Quatsch. Er weiß, dass der Anschlag nichts mit ihm, nichts mit dem Breitscheidplatz, nicht einmal mit dem Genre „Weihnachtsmarkt“ zu tun hat. „Sie tun es überall.“ Attentäter fahren in Menschenmengen, auf einer Brücke in London und einer Promenade in Nizza. Müller will sich nicht so einem irrationalen Impuls ausliefern. Aber Müller hat auch nicht gefallen, was in dem Jahr nach dem Anschlag kam.

Deutschland gilt als Behördenmonster. Wegen eines rechtsgeschichtlichen Zufalls sind die Terroropfer, denen mit einem Lastwagen als Waffe Gewalt angetan wird, von den Leistungen des Opferentschädigungsgesetzes ausgenommen. Für sie greift die Verkehrsopferhilfe, eingerichtet schon in den 60er Jahren, als die frühen Opfer von Fahrerflucht Hilfe brauchten. Erst danach entstand das Opferentschädigungsgesetz, das Schäden durch Fahrzeuge ausnimmt, weil für die ja schon gesorgt war.

Das Behördenmonster hob sein Haupt. Sie waren doch keine Verkehrsopfer!

Die Kategorien der Versicherungswirtschaft schienen die Kategorien des Menschlichen zu verspotten. Seine Bude, stellte man nach Art der Versicherungen fest, sei doch schon neun Jahre alt, da würde Peter Müller jetzt nur die Hälfte des Wertes ersetzt kriegen. 50 Prozent! Müller strengte eine Klage an.

Man darf Rechtsgeschichte natürlich nicht persönlich nehmen. Aber ihm war, als würde er von einem Formular verhöhnt. Müller ist ein freundlicher Mensch, aber nun ist er empört. Darüber, dass er wie alle Schausteller am Breitscheidplatz in diesem Jahr 20 Prozent höhere Standgebühren zahlen muss. Wegen der Sicherheit. Der Staat kann doch den Schutz vor Terror, der dem Staat gilt, nicht an private Bürger delegieren, die gebrannte Mandeln verkaufen!

Anfangs hat sich Roland Weber sehr gewundert, warum sich die Wut in diesem Fall so sehr gegen den Staat richtet. Im Laufe des Jahres wird ihm das klar.

„Am Montag“ – auch er spricht, als gäbe es nur diesen – hört Berlins ehrenamtlicher Opferbeauftragte abends in einem Paderborner

Hotel von dem Anschlag. Er fährt nach Berlin, „in dem Glauben, dass am nächsten Tag das Telefon klingeln würde. Aber: nichts.“ Es sind die ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. „Die Opfer wussten nichts.“ Die Informationskette war irgendwo abgerissen, zwischen LKA, BKA und ihm.

„Herr Behrendt“, fragt er den neuen Justizsenator. „Haben Sie etwas dagegen, wenn ich aktiv auf die Opfer zugehe?“

So etwas war bislang nicht vorgesehen.

Machen Sie das, natürlich, sagte Behrendt, aber mit Daten helfen könne er nicht. Es stellt sich heraus, dass es kein Programm gibt, mit dem Opfer und Angehörige zentral erfasst werden. „Ja, wie machen Sie denn das?“, fragt Weber das LKA. „Wir schicken Funkwagen von Krankenhaus zu Krankenhaus, die nehmen handschriftlich die Daten auf.“

Es ist alles ziemlich unglaublich. Erst ab Anfang Januar sitzen dann fast alle irgendwann einmal in diesem Besprechungszimmer im ersten Stock von Webers Kanzlei in der Zimmerstraße. Der Rechtsanwalt ist seit 15 Jahren auf Gewaltopfer spezialisiert und seit 2012 Opferbeauftragter der Stadt. Er ist ein analytischer Mensch, der mit der Klarheit eines Juristen blitzschnell die Dinge ins Verhältnis setzen kann. Seine Stärke ist es, durch die Summe seiner Fälle strukturelle Defizite in der Hilfe zu entdecken. Auf die macht er den Senat aufmerksam. Aber um Dinge zu ändern, die schon geschehen sind, ist auch das zu langsam.

Weber erlebt das Jahr als eine steile Lernkurve. Er hat von seinen Anliegen 2017 so viele durchsetzen können wie nie zuvor.

„Im Februar war klar: Wir müssen einen Opferbeauftragten beim Bund beantragen: Das sind ja Stellvertreteropfer!“

Weber, der ja nur ehrenamtlich arbeitet, genießt es, dass er mit Kurt Beck Unterstützung bekommt. Im Sommer beschließt Berlin, was Weber schon lange angemahnt hatte: Es solle eine zentrale Stelle für Gewaltopfer bei der Senatsverwaltung für Justiz geben. Dafür werden nun Stellen ausgeschrieben, vier Leute, die die Koordination übernehmen, sollte eintreten, was sie eine „Großschadenslage“ nennen. Damit die Versehrten nicht wieder anonym in Krankenhäusern und der Gerichtsmedizin verschwinden. „Polizisten sollten nicht mit dem Blöckchen von Klinik zu Klinik fahren müssen.“

Weber hat es sonst vor allem mit Kriminalitätsopfern zu tun. Hier aber war ja keines der Opfer einzeln gemeint, jedes hatte es zufällig erwischt. Weber kann nicht sagen, ob für die Angehörigen ein Verlust schlimmer oder weniger schlimm ist, wenn der Mensch persönlich gemeint gewesen ist. Aber er kann sagen, dass sich bei seinen anderen Opfern die Wut nie gegen den Staat richtet, sondern immer auf den Täter. Nun wird über die unzureichenden Entschädigungen diskutiert. Weber glaubt, dass die Opferhilfen erhöht werden müssten. Dann aber für alle Gewaltopfer.

Denn wie ließe sich sonst rechtfertigen, dass ein Terroropfer eine höhere Entschädigung erhält als derjenige, der in einen Banküberfall hineingerät? Mit welcher Begründung wäre der eine Tod „mehr wert“ als der andere?

„Weil wir Stellvertreter sind“, hört er seit einem Jahr von den Hinterbliebenen. Weil der Attentäter den Staat, die Politik und Lebensweise dieses freiheitlichen Landes angreifen wollte. Wenn der Staat diesen Kampf aber in mindestens zwölf Fällen verloren hat, dann muss er auch entschädigen. Indem der Staat erklärt, das eigentliche Ziel gewesen zu sein, sei er in der Pflicht.

Da sitzt das Scharnier. Aus dieser Logik erwächst die Erwartungshaltung, erwachsen Ansprüche – und die Wut. Weber sagt es nicht so, aber nach dieser Lesart wären die Opfer vom Breitscheidplatz Tote und Veteranen eines neuen, dezentralen Krieges, gefallen an einer Front, an der wir alle stehen. Mit unserer Lebensweise, unserem Staatswesen, unserer Freiheit.

Christoph Herrlich hatte mit seiner Freiheit in diesem Staat etwas anzufangen gewusst. Am Wohnzimmerschrank seiner Mutter in Ueckermünde hängt exakt auf Augenhöhe ein Bild von ihrem Sohn. Es war bloß ein Bewerbungsfoto, aber Christoph strahlt. Sie hat ihr Bügelbrett davorgestellt, damit sie ihn beim Wäschemachen immer vor Augen hat. Oder ist es so, dass sie seinem offenen, direkten Blick besser standhalten kann, wenn sie dabei bügelt?

Christoph. Im letzten Jahr war er vor Weihnachten noch zur Aufführung ihres Kirchenchors nach Ueckermünde gekommen. Er hatte nach dem Konzert ihre Chorkollegen kennengelernt, und Frederike Herrlich freute sich, dass diese sofort merkten: Christoph macht keinen Smalltalk. Er interessiert sich wirklich. Er ist der promovierte Jurist und erfolgreiche Start-up-Unternehmer aus Berlin, 40 Jahre alt. Aber er kann genauso gut mit allen reden.

Am 19. Dezember will er mit einer jungen Kollegin noch abends auf den Weihnachtsmarkt, einen Glühwein trinken. „Er sah den Lkw kommen. Dann hat er noch die Kollegin zur Seite geschubst.“ Als sie mit verletzten Beinen aus dem Bretterstapel befreit ist, über den wohl auch der Laster fuhr, ist Christoph verschwunden.