Obwohl Christoph Herrlich wie die meisten der Opfer seinen Personalausweis bei sich trug, hat man die Angehörigen in den Telefonschleifen der Sammelnummern hängen und von Krankenhaus zu Krankenhaus laufen lassen. Sie hätten ihre Toten längst identifizieren können. Aber es wurde eine Informationssperre verhängt und auf einem DNA-Abgleich bestanden.

Es ist inzwischen Donnerstag, und Frederike Herrlich findet das Wort „liebevoll“ für die Frau, die ihr die Todesnachricht persönlich überbringt. Sie kommt ihr nur noch vor wie die amtliche Bestätigung ihres eigenen Gefühls.

„Sind Sie religiös?“, fragt die Beamtin Sommer vom LKA.

„Ja“, sagt Frederike Herrlich.

Anders, sagt die Polizistin, könne sie sich ihre Gefasstheit auch nicht erklären.

Sommer lädt sie ein zum Weihnachtsgottesdienst der Polizisten in der Kirche am Breitscheidplatz. Und, das sollte ihr später am meisten helfen, Frederike Herrlich lernt dort Astrid Passin kennen, die bei dem Attentat ihren Vater verlor.

In jenen ersten Wochen fehlt es vor allem an Ansprechpartnern, die Verständnis haben oder wissen, was zu tun ist. Es gibt keine zentrale Anlaufstelle und keinen Kontakt untereinander. Herrlich und Passin telefonieren lange und freunden sich an.

Im Februar lädt der damalige Bundespräsident Joachim Gauck die Hinterbliebenen ein. Und nicht nur das. Sein Büro hat die Idee, am Abend zuvor ein Treffen anzubieten, damit sie sich schon einmal untereinander kennenlernen können. Der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber ist auch eingeladen. Die Resonanz ist überwältigend. Sie sitzen ab fünf Uhr am Nachmittag zusammen und um Mitternacht gehen sie nur, weil am nächsten Tag der Besuch im Schloss ansteht.

Der Druck ist dann erst mal weg. Beim Bundespräsidenten können sie gleich richtig sprechen. Gauck, heißt es, habe in seiner Menschlichkeit alle unter seine Fittiche genommen. Es fühlt sich an wie eine Umarmung.

Gibt es denn auch, fragt Frederike Herrlich, die neben Gauck zu sitzen kommt, jemanden, der sich in dieser Art um die Verletzten kümmert? Dass sie sich in ihrer Situation noch um das Schicksal der anderen sorgen kann!, sagt Gauck anerkennend. Tatsächlich wird man später im Mai die Verletzten und ihre Angehörigen ins Rote Rathaus laden.

Fortan muss man sich die Hinterbliebenen als Gruppe vorstellen, als WhatsApp- Gruppe. Die Hinterbliebenen von Lukasz Urban, Sebastian Berlin, Klaus Jacob, Dorit Krebs, Angelika Klösters, Dalia Elyakim, Fabrizia Di Lorenzo, Dr. Christoph Herrlich, Nad’a Miwmár, Peter Völker und Anna und Georgiy Bagratuni teilen eine existenzielle Erfahrung. Sie kommen aus Italien, Deutschland, Israel, Polen, der Tschechischen Republik und der Ukraine und haben nur die Tatsache gemein, dass sie einen Menschen verloren haben. Es ist auch deshalb im Kern eine Selbsthilfegruppe, weil ihnen sonst so wenig geholfen wird. Kaum jemand kommt auf sie zu. Sie schicken einander Zeitungsartikel, Ermittlungsergebnisse, Hinweise für Anträge und die Namen von Hilfsorganisationen, die einspringen, solange vom Staat nichts kommt. Es gibt ja keine zentrale Anlaufstelle für Informationen.

Der Chat, den sie im Februar beginnen, wird nicht abreißen. Im Rückblick sagt Frederike Herrlich: Wahrscheinlich war dieser Zusammenschluss in der Gruppe die größte Hilfe für alle. Von da an hatten sie wenigstens einander.

Frederike Herrlich hat den anderen die Opferhilfe „Weißer Ring“ empfohlen. Immer wieder kommen Formulare. Ein Polizistenehepaar aus Ueckermünde unterstützt sie mit den Anträgen. Die Verkehrsopferhilfe verlangt präzise Angaben, damit „Abschläge“ auf Kosten gezahlt werden können. Herrlich schnaubt. Wenn sie schon das Wort „Abschläge“ hört. Abschläge sind auch Schläge. Für eine Beerdigung gibt es 1700 Euro pauschal.

Als Frederike Herrlich feststellen muss, dass sie nicht mehr in der Lage ist, das Gemüse im Kühlschrank zu einem Essen zu kombinieren, ist sie sehr dankbar für die Hilfe ihrer Monika, die ihr von einer ambulanten Traumahilfe geschickt wird. Vier Monate lang, anfangs dreimal, später zweimal die Woche sieht sie nach ihr. Sie ist auch dankbar für die örtlichen Rotarier, die ihr helfen. Gerade fand sie eine Spende des Deutschen Roten Kreuzes auf ihrem Konto. Aber die Hilfen wirken erratisch, abhängig vom Zufall. Informationen muss sich jeder selbst suchen.

Es ist zwar der erste große islamistische Anschlag in Deutschland, aber sofort steht er im Vergleich. Vor allem zu dem Anschlag auf der Promenade in Nizza, bei dem 86 Menschen ebenfalls mit einem Lkw getötet wurden.

Nizza ist jetzt der Vergleich

Astrid Passin, die auf dem Breitscheidplatz ihren Vater verliert und inzwischen so etwas wie die Sprecherin der Hinterbliebenen ist, fährt im Juli nach Nizza, um sich dort das Gedenken ein Jahr danach anzusehen. Sie erfährt eine perfekte Organisation am französischen Nationalfeiertag, Emmanuel Macron ist da, Flugzeuge malen mit ihren Kondensstreifen die Farben Blau-Weiß-Rot in den Himmel. Es ist überwältigend. Eine Feier Frankreichs und seiner Werte. Am Ende nimmt jeder ein Kunststoffquadrat mit heim, auf dem aus einem fortlaufenden Namensband der Opfer ein Herz geformt ist. Sie schickt Tatjana Kaube in der Berliner Senatskanzlei, die den Kontakt zu den Angehörigen und Hinterbliebenen hält, Fotos: So kann Gedenken auch gehen.

Das ist jetzt der Vergleich. Und gleichzeitig in seinem Pomp in Deutschland undenkbar.

Tatjana Kaube, Referentin Kultur und Sport, erkennt mit ihrer zugewandten Ernsthaftigkeit das Bedürfnis, sich auszutauschen. Angehörige senden Fotos von Gedenkorten in Israel. Die Betreuung der Gruppe nimmt einen viel größeren Teil ihrer Arbeit ein als geplant. Gleichzeitig ist sie froh darüber, denn jeder Kontakt ist eine Möglichkeit, wenigstens an einer Stelle Vertrauen wiederherzustellen.

Zugleich kommen immer neue Ermittlungspannen ans Licht – und der Versuch, sie zu vertuschen. Ein Untersuchungsausschuss nimmt die Arbeit auf. Während der Berliner Sonderermittler Bruno Jost versucht, Klarheit in die Vorgeschichte zu

bringen, nagt an den Hinterbliebenen der Zweifel: Womöglich haben sie gar nicht den unvermeidbaren „Preis der Freiheit“ gezahlt, sondern den vermeidbaren Preis für Behördenversagen?