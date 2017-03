Zwei Männer sind am frühen Montagabend in der U-Bahn attackiert worden. Nach Mitteilung der Polizei vom Dienstag saßen ein 34-Jähriger und ein 38-Jähriger um 18.30 Uhr in der U7 nach Rudow, als sie aus einer größeren Gruppe heraus angesprochen wurden. Es gab laut Polizei einen lautstarken Streit, und ebenfalls aus der Gruppe heraus wurden die beiden Männer mit Fäusten in die Gesichter geschlagen. Sie erlitten dabei leichte Kopfverletzungen. Am U-Bahnhof Mehringdamm in Kreuzberg stiegen die Angreifer aus und entkamen unerkannt. Über den Anlass für den Streit hat die Polizei bislang keine Erkenntnisse. (Tsp)