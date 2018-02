Die Bundespolizei berichtete über Twitter über den Vorfall: "Der ICE1517 von Hamburg nach Berlin steht seit 17:47 Uhr auf freier Strecke ca. 800 Meter hinter dem Bahnhof Neustadt-Dosse weil er möglicherweise Schottersteine überfahren hat. Die Bundespolizei ist vor Ort, der Zug nicht mehr fahrbereit."

Knapp drei Stunden später saßen alle 560 Insassen in andere Zügen, um ihre Reise fortzusetzen. Beim Umstieg in die Ersatz-ICE, überkamen eine Person Kreislaufprobleme, weshalb sie in eine Klinik gebracht werden musste. Tsp