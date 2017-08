Die Badewarnung bleibt bestehen, trotz sonniger Aussichten am Wochenende. Das betont das Lageso. Demnach sind die Ergebnisse der Untersuchung der Havel erst Anfang der Woche zu erwarten; so lange sollten die Badestellen an der Kleinen Badewiese (Gatow), Grunewaldturm und Lieper Bucht (beide Grunewald) und Breitehorn (Kladow) gemieden werden. Die Keimbelastung ist hoch nach den Regenfällen; offiziell gilt ein „Badeverbot“. Tsp