Gucken wir einmal aufs Wochenende - die Aussichten: leichter Regen, aber schön mild. Vielleicht nicht ideal, aber man wird bescheiden nach all den kühlen Tagen - so auch die Berliner Bäderbetriebe. Die teilten jetzt mit: "Die Wettergötter haben offenbar ein Einsehen, die kältesten Tage dieses Mais sind überstanden."

Die Bäderbetriebe öffnen am Sonnabend, 13. Mai 2017, vier weitere Freibäder. In Wilmersdorf öffnet das Sommerbad an der Forckenbeckstraße, in Spandau die Freibecken des Kombibads an der Gatower Straße, in Gropiusstadt die Becken unter freiem Himmel des Kombibads an der Lipschitzallee und in Wedding die Außenbecken des Kombibads an der Seestraße. Alle Bäder sind täglich von 7 bis 20 Uhr, an der Seestraße montags von 10 bis 20 Uhr und an den anderen Wochentagen von 8 bis 20 Uhr.

Im Schwimmbad an der Gatower Straße in Spandau gibt es seit diesem Sommer auch wieder Snack. Das wurde auf einer Bürgerversammlung bekannt, über die wir an dieser Stelle berichtet haben. Das Freibad Staaken wird nur in der Ferienzeit vom 20. Juli bis zum 4. September zur Verfügung stehen, allerdings mit verlängerten Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr. Während der Sommerferien werden die Schwimmhallen an der Gatower- und an der Radelandstraße geschlossen.

