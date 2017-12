Was hätte man mit über einer Milliarde Euro alles bewegen können? Die Brandenburger Anteile der Potsdamer Stammbahn und der Heidekrautbahn-Stammstrecke, die S-Bahn nach Velten, den Umbau des Bahnhofs Königs Wusterhausen und anderer längst bekannter Engpässe im Brandenburger Bahnnetz hätte man finanzieren können, und immer noch etwas übrig gehabt, um das Angebot von Zügen weit über das heutige Niveau hinaus zu verbessern.

Das Land Brandenburg hat sich mit dieser Politik massiv selbst geschadet. Entwicklung wurde behindert, Wegzug gefördert und Ansiedlung verhindert. Brandenburg lebt von den Pendlern, und wenn die Verkehrsverbindungen verbessert werden, lebt das Land besser, auch in den Regionen, in denen noch Strukturprobleme bestehen. Die Wohnungswirtschaft in Brandenburg sieht einen sehr direkten Zusammenhang zwischen der Nachfrage nach Wohnungen und der Qualität der Verbindungen nach Berlin, oder zwischen Wohnungsleerstand und schlechter Verkehrsverbindung nach Berlin. Ein Vertreter der Wohnungsunternehmen hat es kürzlich so ausgedrückt: „Kommt der Zug, kommt der Zuzug.“

Die heutige Realität: Stehplätze

Die Vernachlässigung hat Folgen: Überfüllte Züge. Pendleralltag heißt nicht nur früh aufstehen, er heißt für die Pendler aus den Vororten Berlins häufig auch, nur einen Stehplatz im Zug vorzufinden, weil der Zug schon aus weiter entfernten Regionen vollbesetzt kommt. Am Nachmittag kehrt es sich um: Viele Potsdamer und Vorortbewohner belegen dann die Sitzplätze ab den Berliner Bahnhöfen; diejenigen, die eine längere Strecke pendeln, müssen die ersten 20 oder 30 Minuten stehen.

Für einen Cottbuser, der jeden Tag nach Berlin fährt, summiert sich das tägliche Stehen zwischen Berlin und Königs Wusterhausen am Nachmittag übers Jahr auf 100 Stunden oder vier ganze Tage, die im Stehen verbracht werden müssen. Jeder Frankfurter, der heute nach Berlin pendelt, nutzt einen Zug, der mindestens zweimal öfter hält, als eigentlich nötig. Das bedeutet eine längere Fahrzeit von sechs Minuten pro Fahrt, entspricht 40 Stunden pro Jahr. Die Einsparung von sechs Minuten Fahrzeit pro Richtung hat für einen Pendler also die gleiche Wirkung wie eine Woche mehr Urlaub.

Strukturelle Defizite

Der Schienenverkehr im Land Brandenburg ist von strukturellen Defiziten geprägt. Einige seien hier benannt: Erstens die Vermischung von Express-Verkehr und Vorortverkehr. Wenn auf Hauptachsen zur Einsparung von Zugleistungen der Regional-Express-Verkehr aus den Landestiefen nicht vom Berliner Vorortverkehr getrennt in eigenen Linien stattfindet, sondern die Expresszüge teilweise überall halten, ist das für Pendler nachteilig.

Zweitens: Es gibt zu wenig Züge, zu wenig Platz. Gerade die, die Brandenburg wirtschaftlich am Laufen halten, werden mit täglichem Stehplatz bestraft.

Drittens: Es gibt keinen langfristigen Entwicklungsplan. Das schlimmste Defizit ist die Perspektivlosigkeit, was die langfristige Entwicklung angeht. Seit Jahren zeichnen sich Engpässe ab. Erst jetzt, 2017, wurden Korridor-Untersuchungen durchgeführt. Die Zusammenführung zu einem Gesamtkonzept wird weiteren Zeitbedarf erfordern. Warum wurde das in den letzten 15 Jahren versäumt? Es fehlt damit ein langfristiger Entwicklungsplan für den Zeitraum 2030 bis 2040, der eine Grundlage für heutige Entscheidungen darstellen kann.

Forderungen und Schlussfolgerungen

Aus den Defiziten lässt sich eine Reihe von Schlussfolgerungen ableiten: Alle Bundesmittel für den Schienenpersonennahverkehr sollten auch für diesen verwendet werden. Express- und Vorortverkehr müssen getrennt werden. Kein „Entweder oder“ von S-Bahn und Regionalverkehr – es bedarf offenkundig beider Systeme; ein Ausbau sowohl der S-Bahn als auch des Regionalverkehrs ist notwendig. Und es muss eine zukunftsorientierte Planung für die Eisenbahn-Infrastruktur geben.

Schienen-Infrastruktur wird für Jahrzehnte und Jahrhunderte gebaut. Die großzügigen Planungen vor etwa 130 und 90 Jahren, als die wesentlichen Elemente der heutigen Schienen-Infrastruktur geschaffen wurden, zeigen, wie man weitblickend bauen kann – davon profitieren wir noch heute.

Ein krasser Gegensatz dazu ist, dass heute allen Ernstes erwogen wird, Eisenbahn-Hauptachsen wie die Berliner Nordbahn oder die Potsdamer Stammbahn nur eingleisig wiederaufzubauen. Für Brandenburg ist es notwendig, einen eigenen Plan zu erstellen, der den Zeitraum 2030-2040 abdeckt und – im zweiten Schritt – mit Berlin abzustimmen.

Den Pendlern als der mit Abstand größten „Berufsgruppe“ im Land sind es alle Akteure schuldig, jetzt unverzüglich die langfristigen Planungen ebenso anzugehen wie kurzfristige Verbesserungen, wenn die weitere Entwicklung des Landes nicht behindert werden soll.