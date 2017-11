BEIM BARBER

Über dem großen gezackten Spiegel in Hussein Seifs Barber Shop hängen lederbespannte Holzrahmen, die verschiedene Bartstile präsentieren. Seif hat sie selbst gebaut, sagt er, mit Material aus dem Baumarkt. Hat lange gedauert, war mühsam. Ein ruhiger Mittwochmorgen. „Vor fünf Jahren“, sagt Seif und nimmt einen Zug von seiner Zigarre, „habe ich vielleicht einmal im Jahr Englisch gesprochen. Jetzt rede ich mehr Englisch als Deutsch.“

Hussein Seif zeigt die Broschüre, in der Panasonic mit ihm für Rasierapparate und Trimmer wirbt. Holt eine Visitenkarte hervor, auf der ein gelber amerikanischer Schulbus zu sehen ist. Seif will den Bus umbauen, mit allem Pipapo, Frisierplätzen, Bar, Zigarrenverkauf. Er habe schon Sponsoren an Bord. Der Bus soll auf Festivals stehen, für Events gemietet werden können. „Ist weltweit einmalig“, sagt Seif.

"Ich habe Pläne", sagt er und streicht sich über den Bart

Barber-Busse gibt es zwar schon, aber er liebt es, sich zu präsentieren. Bald will er auch mit dem Klunkerkranich kooperieren, der Dachbar auf dem Einkaufszentrum gegenüber, einem dieser Hotspots des neuen Berlin, wo sich sommerabends stundenlange Schlangen bilden, weil jeder dabei sein will, den Blick haben will über die ganze, weite Stadt. Seif möchte einen seiner Frisörsessel da hochschleppen lassen und dann die Leute unter freiem Himmel frisieren, rasieren, epilieren, „zum Afterwork“.

„Ich habe Pläne“, sagt der Barbier und streicht sich über den Bart. „Manchmal große Pläne.“ Es klingt stolz, wie er das sagt, aber auch ein bisschen ehrfürchtig. Als habe er Respekt vor den eigenen Träumen.

Den Bart, dicht und schwarz, hat er sich vor zwei Jahren wachsen lassen, auf manchen Fotos an der Wand sieht man ihn noch glattrasiert. Eine kleine Ewigkeit liegt dazwischen. Wenn man es nicht wüsste, man würde ihn fast nicht erkennen.

Hussein Seif ist jetzt Teil des globalen Labels Berlin, er lässt sich mitreißen von diesem Strom, der die Stadt erfasst hat, scheint darin aufzugehen. Auch sein Bruder und seine Angestellten tragen weiße Hemden und schwarze Anzugshosen. Sie nehmen sich Zeit. Für Haare und Bart blocken sie im Terminkalender eine Stunde. Während Seif redet, schneidet sein albanischer Mitarbeiter einem jungen Schnurrbartträger hinten im Salon die Haare. Später wird jemand kommen, um sich die Ohrenhaare wegbrennen zu lassen. Machen sie alles, immer noch, mit dem Faden oder der Maschine oder mit heißem Wachs. Das Kerngeschäft ist das gleiche geblieben, das Handwerk.

Wenn Hussein Seif über die alte Zeit redet, die Zehn-Euro-Zeit, einmal alles für kaum Geld, dann immer vorausgesetzt, dass es jetzt und heute besser ist als damals. Ein voller Laden und abends trotzdem schlechte Laune. So beschreibt er das Früher.

Gezwirbelt. Beim Barber werden auch ausgefallene Bartwünsche erfüllt. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Seit der Herrenfrisör zum Barber Shop wurde, hat sich seine Kundschaft einmal komplett ausgetauscht. Waren es früher, als er neben diesem Laden auch Filialen in Kreuzberg hatte, Wiener Straße, Oranienstraße, Adalbertstraße, noch 90 Prozent Türken und Araber, schätzt Seif heute den gleichen Anteil aus der westlichen Welt: „Europäer, Kanadier, Amerikaner, so was.“

Von den alten Stammkunden sei kein einziger geblieben. „Das hat sich aussortiert, ganz von selbst“, sagt Seif, der nach und nach den Haarschnitt von zehn auf 15, dann 17 und schließlich 25 Euro erhöht hat. „Ist besser so“, sagt er, „glaub mir.“

Ähnlich extrem sind hier im Kiez in den vergangenen Jahren auch die Mieten gestiegen. Von 4,74 Euro im Jahr 2007 auf zuletzt über zehn Euro pro Quadratmeter.

Hussein Seif selbst wohnt nach wie vor in Neukölln, wie immer, seit seinem ersten Tag in Deutschland. Da war er 24. Ein bisschen weiter südlich an der Grenzallee, eine ruhige Wohngegend, mit seiner Frau und den Zwillingssöhnen. „Hier könnte ich nicht leben“, sagt er und deutet nach draußen. Zu viel Action, zu viel Lärm. „Andere brauchen das“, sagt er, „den Lifestyle, die Lebendigkeit.“

„Die Türken und Araber die verstehen mich nicht"

Genau das hat er genutzt, um aus seinem Frisörgeschäft ein Business zu machen. Ein neues Leben im alten. Nur ab und zu gibt es noch Anknüpfungspunkte. „Merhaba“, sagt ein junger Mann, der den Laden betritt. „Wie immer?“, fragt Hussein Seif. Dann rasiert er dem Kunden schweigend den Nacken aus. Später fragt er ihn: „Bilal, wie bist du auf uns gestoßen?“ - „Ich hab' doch früher hier gewohnt.“ Nicken.

„Die Türken und Araber“, sagt Hussein Seif etwas später, „die verstehen mich nicht. Das ist eine andere Kultur.“ Ein Satz, der zunächst seltsam klingt aus dem Mund eines gebürtigen Arabers aus Jerusalem, der einen Salon mit türkischem Namen führt. Als er damals angefangen habe, sich alte Möbel in den Salon zu stellen, erzählt Hussein Seif, die mächtige National-Registrierkasse aus der Jahrhundertwendezeit zum Beispiel, da hätten ihn die meisten Kunden nur komisch angeguckt. Was kaufst du da, hätten sie ihn gefragt, bist du ein Trödelladen? Nein, du bist ein Frisör!

Hussein Seif dreht sich um und deutet auf einen der drei schweren Frisierstühle, die im vorderen Raum seines Salons stehen. „Der ist aus London“, sagt er, „2500 Euro.“ Er legt eine kurze Bedeutungspause ein. Zug von der Zigarre. „Ein Araber würde für 800 Euro einen made in China bestellen, den Kunden drauf setzen, für zehn Euro die Haare schneiden, Geld in die Tasche, tschüss.“

Jetzt kommen die Leute aus der ganzen Stadt

Er habe von den Deutschen viel gelernt, sagt er. „Investieren, Werbung, das ist alles sehr wichtig.“ Es sei eben wie draußen, im Kiez, in der Flughafenstraße: Manche hätten mitgemacht bei den Veränderungen, andere bis heute nicht mitbekommen, dass sich ihre Straße gewandelt hat.

Vielleicht sind die einen bloß bei sich geblieben, während die anderen ganz woandershin wollen? Sind Seif in 20 Jahren Deutschland die eigenen Landsleute fremd geworden?

Früher war die Nachbarschaft zu Gast in seinen Salons, ein ständiges Kommen und Gehen, laute Diskussionen, manchmal Schreierei, so beschreibt er es. Hussein Seif schüttelt den Kopf. „Gut, dass das vorbei ist.“ Jetzt kommen die Leute aus der ganzen Stadt, manchmal sogar von außerhalb. Seif ist ein gefragter Mann, weit über Neukölln hinaus. Er war in Mailand, in Warschau. Für das Werbeshooting setzten die Produzenten ihn in ein Studio in Hamburg, komplett durchdesignt. Ein Fake-Salon.

Und diejenigen, die keine 25 Euro für einen Haarschnitt ausgeben wollen oder können, die gehen jetzt eben woandershin. Es ist, wie so oft im Kiez, eine Frage von Ansprüchen und Möglichkeiten. Vom Selbstbild auch.