Am 5. September 2017 kam es am späten Abend in Alt-Köpenick zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Rollerfahrerin und einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr die 46-Jährige gegen 21.40 Uhr die Puschkinallee in Richtung Elsenstraße. In Höhe der Straße am Flutgraben fuhr ein hinter ihr fahrender Pkw auf die Vespa auf. Die Frau stürzte und zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu. Der oder die unbekannte(r) Autofahrer/Autofahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Opfer zu kümmern.

Fragen der Ermittler:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum amtlichen Kennzeichen, Typ, Farbe des Pkw und/oder zu den Insassen machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-672800 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.