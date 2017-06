Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Fahrzeug in Baumschulenweg angezündet. Nach Polizeiangaben alarmierte ein Anwohner gegen 1 Uhr die Berliner Feuerwehr in die Forsthausallee, nachdem er den brennenden Renault entdeckt hatte. Einsatzkräfte löschten den Brand; der Innenraum wurde aber komplett zerstört. Zeugenaussagen zufolge soll sich kurz davor ein Fahrradfahrer am Tatort auffällig verhalten und anschließend entfernt haben.

Menschen wurden nicht verletzt. Und weiter: "Da eine politische Tatmotivation derzeit nicht ausgeschlossen wird, führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen".