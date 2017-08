Eine der Ersthelferinnen, die einem bewusstlosen, mit Hepatitis B und C infizierten Mann geholfen haben und wegen der Ansteckungsgefahr dringend gesucht werden, hat sich bei der Polizei gemeldet. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Brandenburg dem Tagesspiegel. Die zweite gesuchte Ersthelferin hat sich dagegen noch nicht gemeldet. Der Mann war am Donnerstag gegen 14 Uhr im Regionalzug RE 1 auf der Strecke Berlin Richtung Frankfurt (Oder) – an der Haltestation Erkner- bewusstlos zusammengebrochen. Fahrgäste haben den Vorfall bemerkt.

Zwei Frauen versuchten den Mann bis zum Eintreffen eines Notarztes zu reanimieren. Bei einer der Helferinnen soll es sich um eine Krankenschwester handeln. Ob es sich bei der Helferin, die sich jetzt gemeldet hat, um diese Krankenschwester handelt, ist nicht bekannt. Nach der Übernahme der Person durch den Notarzt verließen die beiden Ersthelferinnen den Ereignisort in unbekannte Richtung. Trotz weiterer Bemühungen der Rettungskräfte verstarb der 55-Jährige.

Da der Verstorbene nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Virus Hepatitis B und C infiziert ist, wurden die Ersthelferinnen sowie weitere Mitreisende, die im Körperkontakt mit dem Mann standen, dringend gebeten, einen Arzt aufzusuchen und sich bei der Polizei in Fürstenwalde unter 03361-568-0 zu melden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist der Aufruf auf der Facebook-Seite der Polizei Brandenburg bis Freitag,11 Uhr, bereits 463.000 Mal angeklickt worden. 8230 Mal sei er geteilt worden. Nach Informationen der Polizei hat die Ersthelferin, die sich nun gemeldet hat, den Aufruf im Internet gelesen. "Die Netzgemeinde hat ganz toll geholfen", sagte die Polizeisprecherin.