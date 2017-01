In Berlin-Neukölln hat es in der Umgebung der Karl-Marx-Straße in der Nacht zum Sonntag 14 Mal in Hausfluren und Hinterhöfen gebrannt. "Hauptsächlich gingen Kinderwagen in Treppenhäusern und Müllcontainer auf Hinterhöfen in Flammen auf", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. In einem Wohnhaus erlitten zwei Menschen Rauchvergiftungen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Polizeiautos fuhren durch die Straßen in dem Kiez am S- und U-Bahnhof Hermannstraße. Zu den Hintergründen konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch nichts sagen. (mit dpa)