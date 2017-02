Kinder sind begeistert vom Souvenirshop, den der Berliner Zoo im vorigen Sommer bei der Erweiterung des Löwentors am Hardenbergplatz eröffnet hatte. Weil man zum Ausgang nur durch den Laden gelangt, kann dieser aber zur Quengelzone werden – ähnlich wie Süßigkeitenregale an Supermarktkassen. Familien würden „zum Kauf von Spielzeug, Kuscheltieren und anderen Souvenirgegenständen verleitet“, kritisiert die CDU-Fraktion in der BVV und verlangt einen zweiten, „souvenirshopfreien“ Ausgang. Fraktionschefin Susanne Klose bemängelt auch, dass die Andenken „nur in sehr eingeschränktem Umfang einen Bezug zum Berliner Zoo“ hätten und dieser den Laden nicht selbst betreibe.

