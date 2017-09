Ein Gerücht geht um, und das lautet so: Die AfD will am Sonntag ihre Wahlparty im Restaurant „Ratskeller“ des Charlottenburger Rathauses feiern. Sicherheitskreise kennen diese Informationen. Die Polizei werde die Veranstaltung der AfD ebenso wie die Wahlpartys der anderen Parteien schützen, hieß es.

Man erwarte Proteste der linksextremistischen Szene. Der Haken: Die AfD sagt, sie feiere dort überhaupt nicht. Offiziell wird geladen in einen Club am Alexanderplatz. Von einer AfD-Party im Ratskeller wisse man weder im Landesverband noch im Bezirksverband, sagte ein Parteisprecher.

„Wahlparty crashen“

Dabei hätte der Ratskeller durchaus nahe gelegen. Die AfD hatte den vom Bezirk verpachteten Ratskeller in der Vergangenheit mehrfach für Veranstaltungen gemietet. Auch die Wahlparty nach der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 fand in dem Lokal an der Otto-Suhr-Allee statt. Die linksextremistische Szene hatte im Vorfeld zu Protesten aufgerufen, und zwar unmissverständlich: „Wahlparty crashen“.

Auch ein Außerordentlicher Parteitag der Berliner AfD fand dort statt. Autonome hatten im März dieses Jahres Flugblätter vor dem Restaurant verteilt, um Gäste „aufzuklären“, wie es hieß.