Nach der Senatspressekonferenz am Dienstag schüttelten sich Intendant Martin Woelffer und Geschäftsführer Norman Schaaf vom Investor Cells Bauwelt lächelnd die Hände. Diese Geste unterstrich, was Kultursenator Klaus Lederer (Linke) zuvor bekanntgegeben hatte: Nach mehr als 15 Jahren ist der Streit um die zwei Boulevardtheater im Ku'damm-Karree mit einem Kompromiss beigelegt worden.

Die historischen Theatersäle müssen zwar beide weichen, was Woelffer bisher stets verhindern wollte, doch im Gegenzug bekommt er freie Hand bei der Gestaltung einer Ersatzbühne im Kellergeschoss mit einem oberirdischen Foyer.

Mietvertrag für die nächsten 20 Jahre

Eine bereits notariell beurkundete Vereinbarung sieht dabei vor, dass die Eigentümerfirma des Karrees die Baukosten für das neue Theatergebäude trägt, die auf 10 bis 15 Millionen Euro geschätzt werden. Außerdem werden sie auch die 3,3 Millionen Euro für die Innenausstattung zur Verfügung stellt. Außerdem wurde ein Mietvertrag für 20 Jahre geschlossen, mit der Option auf zwei Verlängerungen um je fünf Jahre. Die Jahresmiete soll etwa 800.000 Euro betragen. Mit einem Betrag in dieser Größenordnung wolle die Landesregierung den Theaterbetrieb künftig fördern, kündigte Senator Lederer an. Derzeit liegt der Zuschuss bei 230.000 Euro pro Jahr.

Laut dem "Memorandum of Understanding", wie die Vereinbarung genannt wurde, erlässt der Investor den Ku'damm-Bühnen außerdem rund 600.000 Euro, die in den vorigen Jahren durch unbezahlte Betriebskosten aufgelaufen waren.

Woelffer zeigte sich erleichtert und optimistisch, obwohl er insbesondere den Abriss der alten Komödie am Kurfürstendamm bedauerte. "Der Senat hat mir vermittelt: Sie würden die Bühne gerne erhalten, können es aber nicht." Er lehne eine unterirdische Bühne nicht mehr grundsätzlich ab: "Ich habe gelernt, dass man das sehr gut hinkriegt." Außerdem könne er die Einrichtung "komplett eigenverantwortlich" gestalten, "wir sind die Bauherren". Im Vergleich zu den bisherigen Plänen für einen Theaterneubau "wird der Entwurf ganz anders, nur der Ort ist gleiche".

Dabei geht es um einen bisherigen Hof, der zum Stadtplatz umgestaltet werden soll. Der Eingang wird also nicht direkt am Ku'damm liegen, denn dort will der Investor Geschäfte ansiedeln.

Im Mai 2018 soll der Spielbetrieb in den alten Theatern enden. Als Ersatzspielstätte ist das frühere Schiller-Theater in Charlottenburg im Gespräch. Noch dient es der Berliner Staatsoper als Ausweichquartier, doch Lederer zeigte sich "ziemlich sicher, dass die Staatsoper bis 2018 wieder raus ist".

Erst in der vorigen Woche war eine Zwangsräumung der Ku’damm-Bühnen verschoben worden, die nun vom Tisch ist.