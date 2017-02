Ein 24 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Samstag am U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz in Berlin-Charlottenburg vor eine U-Bahn geraten und hat dabei ein Bein verloren. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 00.20 Uhr.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der junge Mann mit vier Begleitern am Bahnsteig der U7 in Richtung Rudow gewartet. Dann kam es wohl zu einem Streit mit zwei jungen Männern, 17 und 18 Jahre alt, die sich der Gruppe genähert hatten. Der Grund des Streits ist noch ungeklärt, es ging aber wohl "um eine Nichtigkeit", sagte der Sprecher.

Im Laufe des Streits geriet dann der 24-Jährige ins Gleisbett. Er wurde beim Herausklettern von einem einfahrenden Zug erfasst. Dadurch wurde ein Bein abgetrennt.

Der lebensgefährlich Verletzte wurde durch einen Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde.

Die 17 und 18 Jahre alten jungen Männer wurden wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen.

Ob es Videoaufzeichnungen des Vorfalls gibt, wird derzeit ermittelt.

Zuletzt hatten in Berlin Videoaufnahmen von Vorfällen etwa in U-Bahnhöfen zur Klärung des Tathergangs oder Identifizierung von Verdächtigen beigetragen. (Tsp)