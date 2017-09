Die Ermittler des Raubkommissariats suchen mit der Veröffentlichung eines Bildes aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen zu einem Raub in Charlottenburg. Am 2. Mai 2017 betraten zwei Unbekannte die Spielhalle am Bundesplatz und klauten einen größeren Geldbetrag.

Während ein Täter die Eingangstür offen hielt, ging sein Komplize zum Tresen und bedrohte den 67-jährigen Angestellten. Unter Vorhalt eines Messers soll er das Öffnen der Kassenschublade gefordert haben, aus der er dann das Geld raubte. Beide Räuber flüchteten anschließend in Richtung Bundesallee.

Nun bittet die Polizei bei der Suche nach den zwei Tatverdächtigen um Mithilfe.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

· schlanke Statur

· schmales Gesicht

· ca. 175 cm groß

· 30 - 32 Jahre alt

· mittelblonde, kurze Haare

· schwarze Jacke, dunkle Jeans, graue Sportschuhe

Täter 2:

· kräftige Statur

· ca. 175 cm groß

· rundes Gesicht

· sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

· blau-weißes Basecap, blaue Jacke, schwarze Hose, weiße Schuhe

· Messer mit ca. 30 cm langer, silberner und sehr breiter Klinge

Die Ermittler fragen:

· Wer kennt die abgebildeten Personen?

· Wer kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter den Rufnummern (030) 4664- 273123 sowie außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)