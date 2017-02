Vor der Halle am Ostbahnhof gehen die Planungen für das Vergnügungsviertel voran. Am Donnerstag wurde der Grundstein gelegt für das neue Kino mit 14 Kinosälen und 2500 Plätzen. Die Bauherren Anschutz Entertainment Group (AEG) und Hochtief legten mit dem Unternehmen UCI Kinowelt den Grundstein für das neue "State of the Art"-Kino neben der Arena. "Für die UCI Kinowelt bedeutet das neue Haus in der Hauptstadt eine der größten Investitionen seit 25 Jahren", schreiben die Bauherren. "In unmittelbarer Nähe zur Spree wird es zum idealen Standort für große Filmpremieren.“

Rund um den Mercedes-Platz entsteht ein neues Quartier. Geplant ist dort auch eine kleinere Veranstaltungshalle für 4000 Menschen, eine große Bowling-Center, zwei Hotels mit 118 Zimmern beziehungsweise 250 Zimmern. "Rund 15 Cafés, Restaurants und Bars werden den Platz beleben und zum Verweilen einladen", kündigen die Bauherren an. Am Rand des Platzes werde ein Besucherzentrum eingerichtet, in dem sich Interessierte über den Standort informieren und vom Dach aus einen Blick über den gesamten Spreeraum genießen können.

Nebenan gibt es noch eine weitere Baustelle: Denn bis 2019 wird der S-Bahnhof Warschauer Straße saniert. 85.000 Menschen passieren täglich den Bahnhof. 2019 soll die S-Bahn auf vier Gleisen fahren - wie für den Regelbetrieb erforderlich.

