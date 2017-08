An der East Side Gallery darf seit Jahren nicht zusammenwachsen, was zusammengehört: Der nördliche Park an der Spree mit dem weiter südlich gelegenen East Side Park. Dazwischen stehen und liegen ein Bauzaun, eine Brache und das Hochhaus Living Levels. Der geplante Uferweg und die Schließung von Mauerlücken kommen nicht voran, weil das Bauprojekt Living Waterfront neben dem Hochhaus nicht weiterbetrieben wird. Die Gründe für den Stillstand sind unklar. Beobachter vermuten Spekulation. Für das 120 Meter lange Grundstück an der Spree liegt eine Baugenehmigung vor, damit kann der Eigentümer jedes Jahr eine deutliche Wertsteigerung verbuchen.

Die Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen hat die Baugenehmigung im vergangenen Herbst um ein weiteres Jahr bis Februar 2018 verlängert. Darauf reagierte die „Wohnungseigentümergemeinschaft Mühlenstraße 60“ – das ist die Living Levels-Adresse – mit einer Klage. Die liegt beim Verwaltungsgericht, wird aber vorerst nicht weiter bearbeitet, weil sich die Kontrahenten derzeit außergerichtlich einigen wollen, wie ein Sprecher des Gerichts sagte. Die Klage selbst, sollte sie sich nur gegen die Verlängerung der Baugenehmigung richten, hätte kaum Aussicht auf Erfolg.

Die Wohnungseigentümer von Living Levels werden weiterhin vom Bauherren des Wohnturms Maik Uwe Hinkel vertreten. Der war für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen. Auch Hinkels Anwalt wollte sich nicht äußern.

Die Interessen am Spreeufer

Die Gemengelage von Interessen an diesem geschichtsträchtigen Ort ist komplex. Der Senat hatte in den 90er Jahren, als an der East Side Gallery noch Rollheimer campierten, Baurecht für Wohn- und Gewerbebauten geschaffen. Die Grundstücke waren restituiert und dann an Alteigentümer verkauft worden, doch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wollte lieber einen Park einrichten. Einige Grundstücke konnte der Bezirk aufkaufen, andere nicht.

Als Hinkel im März 2013 eine Zufahrt zu seinem Grundstück schaffen wollte und dafür das Mauerdenkmal durchbrach, löste er einen weltweiten Proteststurm aus. Der damalige Regierende Klaus Wowereit (SPD) handelte einen Kompromiss mit den Investoren aus, es sollte nur eine Maueröffnung für beide Bauvorhaben geben. Doch in den folgenden Jahren geriet der Kompromiss ins Räderwerk diverser Scharmützel zwischen Bezirk und den Investoren. Der inzwischen verstorbene Baustadtrat Hans Panhoff von den Grünen forderte den Senat vergeblich auf, das noch unbebaute Grundstück für das Hotelprojekt Living Waterfront aufzukaufen.

Genaues sagt man nicht

Inzwischen gehört das Aufkaufen von Baugrundstücken zur erklärten Politik des Senats. Gleichzeitig soll die Spekulation mit Baugrund verhindert werden. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) erklärte erst vor wenigen Tagen, aus Mitteln des Fonds aus Haushaltsüberschüssen stünden 100 Millionen Euro für Immobilienkäufe bereit. Eine Anfrage an die Staatskanzlei zu Verhandlungen mit den Investoren blieb am Montag unbeantwortet.

Zur Planung an der East Side Gallery gehört auch der Wiederaufbau der Brommybrücke als Fuß- und Radwegverbindung zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Der Brommysteg steht derzeit nicht auf der Senatsliste für Investitionen, aber ohne ihn wird auch der Uferweg kaum sinnvoll gestaltet werden können. Von der Brommybrücke, die hier bis 1945 die Spree querte, steht nur noch ein Pfeilerrest. Für die Rampe wurde extra Platz freigehalten.