Bereits am 24. November ist ein 49-jähriger Radfahrer gegen 22.30 Uhr auf der Stralauer Allee in Friedrichshain Opfer eines Übergriffs geworden. Der Radler war in Richtung Kynaststraße unterwegs, als ihn kurz nach der Kreuzung an der Elsenbrücke, wo der Radweg auf die Fahrbahn führt, ein überholender Autofahrer abdrängte.

Als der Radler stoppte, um den bislang unbekannten Autofahrer zur Rede zu stellen, sprang ihm plötzlich der Beifahrer von hinten auf den Rücken und brachte ihn so zu Fall. Nach einem kurzen Gerangel griff sich der Angreifer das Fahrrad und warf es in ein Gebüsch. Anschließend soll er versucht haben, den 49-Jährigen weg von der Straße auf den dunklen Gehweg zu ziehen. Dieser befreite sich mit aller Kraft und rannte um Hilfe rufend auf die Fahrbahn, als ihn der Angreifer erneut packte.

Ein weiterer Radfahrer kam dem Mann zu Hilfe, so dass der Unbekannte abließ, ins Auto stieg und flüchtete. Inwieweit das Geschehen gesundheitliche Folgen für das Opfer haben wird, ist nach Angaben der Polizei bislang noch unklar.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen, insbesondere den helfenden Radfahrer.

Der Tatverdächtige (Beifahrer) wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt

- 180 bis 185 cm groß

- kräftige Gestalt

- Vollbart

- dunkle Haare

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre

- kräftige Gestalt

- blonde Haare

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst Direktion 5, Golßener Straße 3-6 in Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-572334 (zu den Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-572800 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.