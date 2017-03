Auf der Frankfurter Allee hat sich am frühen Montagabend ein Verkehrsunfall mit sieben Verletzten ereignet. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel mitteilte. Demnach war auch ein Rettungswagen involviert, der durch den Unfall auf die Seite geschleudert wurde. Ob es sich um eine Blaulichtfahrt handelte, konnte die Polizei am Montagabend noch nicht bestätigen. Auch zur Schwere der Verletzungen und dem Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Die Frankfurter Allee wurde anschließend in beide Richtungen gesperrt. Es wurde eine Ableitung des Verkehrs über die Warschauer Straße eingerichtet. (Tsp)