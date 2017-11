Die 4. Mordkommission hat am Mittwochnachmittag zu einem Tötungsdelikt in Frohnau die Ermittlungen übernommen. Eine 73-Jährige wurde gegen 15.20 Uhr mit tödlichen Verletzungen in ihrer Wohnung im Edelhofdamm entdeckt.

Als Tatverdächtiger wurde der 42-jährige Sohn der Frau, der selbst die Polizei alarmiert hatte, festgenommen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen der Tat dauern an.