Die Deutsche Polizeigewerkschaft ruft für Montag zum Warnstreik auf. Wie die Gewerkschaft via Twitter mitteilte, solle eine zentrale Demo stattfinden am Montag, 30. Januar, in Potsdam. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die

im öffentlichen Dienst Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Die zweite Tarifrunde findet am 30./31. Januar in Potsdam statt.

Der 24-stündige Warnstreik der DPolG-Berlin von Mitternacht an betrifft laut "Berliner Morgenpost" den Zentralen Objektschutz der Berliner Polizei ebenso wie die Bediensteten im Gefangenenwesen der Justizvollzugsanstalten sowie der bezirklichen Ordnungsämter. Insgesamt gehören dem DPolG-Landesverband nach eigenen Angaben etwa 5000 Angestellte und Beamte an.

Am Donnerstag streiken die Erzieher in Berlin. Die GEW hat Erzieher und Sozialarbeiter zum Warnstreik aufgerufen. Öffentliche Kitas und Horte sind betroffen. Eltern müssen mit Notbetreuung rechnen. Es geht um die Bezahlung von rund 13.000 Beschäftigten.