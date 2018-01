Am Donnerstagmorgen ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, erhielt sie gegen 8 Uhr die Meldung, ein Mann sei in Karlshorst unter einer Straßenbahn eingeklemmt - vermutlich habe sich der Unfall gegen 7 Uhr ereignet. Der Mann, zu dessen Alter die Polizei keine Angaben machen konnte, habe beim Joggen die Treskowallee im Bereich der Trabrennbahn außerhalb eines Fußgängerübergangs überquert. Dabei erfasste ihn eine Straßenbahn. Der Jogger wurde unter der Tram eingeklemmt und konnte durch ein Zurücksetzen der Bahn befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Beinen, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

Wie die BVG auf Twitter mitteilte, war wegen des Einsatzes die Treskowallee an der Wuhlheide zeitweise komplett gesperrt, so dass auch kein Ersatzverkehr mit Bussen für die ausfallenden Straßenbahnen möglich war - die Linien M 17, 21, 27 und 37 waren zwischen Treskowallee/Ehrlichstraße und Wilhelminenhofstraße/Edisonstraße unterbrochen. Ab etwa 8.30 Uhr verlief der Verkehr wieder regelmäßig.