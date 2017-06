Eine U-Bahn der Linie 1 fährt über die Oberbaumbrücke. Auf dem Dach radelt ein Mann auf einem Kinderfahrrad über die Bahn und springt wenig später an einer Haltestelle ab. Danach wird das kleine Rad mit Sprayfarbe silber angesprüht, auf einem Boot über die Spree befördert und in 20 Metern Höhe an den Molecule Man gehängt.

Diesen luftigen Fahrradparkplatz an der bekannten Skulptur des US-Bildhauers Jonathan Borofsky kennen die Berliner. Im August vergangenen Jahres hat die Streetart-Gruppe "Berlin Kidz" damit Aufsehen erregt. Das Video mit dem Fahrrad auf der U-Bahn ist allerdings erst jetzt in Umlauf gebracht worden. Das ist neu. Laut Youtube wurde das Video am 2. Juni veröffentlicht.

Der Auftritt ist nicht ungewöhnlich für die Künstlertruppe. Auf anderen Videos sind sie beim U-Bahn-Surfen zu sehen oder beim Picknicken auf dem Waggondach - mit Fresskorb und Wein.

Auch in „The Haus“, dem temporären Urban-Art-Projekt des Künstlerkollektivs "Die Dixons" in der Nürnberger Straße in Schöneberg, bespielten die Künstler einen Raum. Zu sehen war dort bis Ende Mai, wie sie einen S-Bahn-Waggon besprühen.

Die BVG hat nach Veröffentlichung des neuen Videos vor einigen Tagen Anzeige bei der Berliner Polizei erstattet. "Das ist ein lebensgefährlicher Wahnsinn. Jeder, der das tut, bringt sich selbst und andere in Gefahr", sagt Markus Falkner von der BVG. Auch an den Hochbahnstrecken gäbe es immer wieder Signalbrücken, die U-Bahn-Surfern zum Verhängnis werden können, sagt Falkner.