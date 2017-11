Am Donnerstagabend um kurz vor acht Uhr wurde eine Fahrradfahrerin in Köpenick von einem LKW überrollt und schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, fuhr die Frau über die Kreuzung von Müggelheimer und Wendenschloßstraße Richtung Osten, als sie ein rechtsabbiegender LKW erfasste und eines ihrer Beine überrollte.

Nachdem Augenzeugen erste Hilfe leisteten, wurde die Schwerverletzte von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde noch am Abend notoperiert und befindet sich außer Lebensgefahr.