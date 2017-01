Nach einem brutalen Überfall auf einen Kiosk in Kreuzberg sucht die Berliner Polizei mit Bildern und mit einem Video aus einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen. Die Tat ereignete sich am 16. Dezember 2016 gegen 22.30 Uhr in der Ohlauer Straße.

Die mutmaßlichen Täter verletzten die in dem Kiosk arbeitende 34-jährige Transfrau so schwer mit einem Messer, dass sie in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Das Opfer konnte aber inzwischen wieder aus der Klinik entlassen werden.

Nach den derzeitigen Ermittlungen könnte die Tat einen transphoben Hintergrund haben. Daher hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- südländisches Aussehen

- 20 bis 25 Jahre alt

- dunkel gekleidet

Die Ermittler fragen:

- Wer kann Angaben zur Identität und/oder zu den Aufenthaltsorten der Täter geben?

- Wer hat die Täter vor, bei oder nach der Tatbegehung gesehen?

- Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben und hat sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 – 953 128, per Fax unter der Nummer (030) 4664 953 199, per E-Mail unter lka531@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder und das Video der Gesuchten finden Sie hier. (Tsp)