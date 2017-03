Am Sonntag hat der Staatsschutz Ermittlungen gegen einen Passanten eingeleitet, der in Kreuzberg seinen Arm zum Hitlergruß gestreckt haben soll. Gegen 15.45 Uhr waren Beamte einer Einsatzhundertschaft mit einem Wagen im Kottbusser Damm unterwegs und bemerkten den 48-Jährigen, wie dieser in gleicher Richtung laufend den rechten Arm zum Hitlergruß hob und dabei die Polizisten anschaute. Die Einsatzkräfte stoppten daraufhin ihr Fahrzeug und überprüften den Passanten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Anschließend brachten sie ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Gefangenensammelstelle und entließen ihn dann. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin. (Tsp)