Der Stau hat eine Ende. Am heutigen Freitag soll gegen 16 Uhr der Kreuzberger Mehringdamm Richtung Zentrum wieder freigegeben werden – fünf Tage früher als zunächst gedacht. Am 10. Februar war zwischen Platz der Luftbrücke und Fidicinstraße die Fahrbahn um mehrere Zentimeter abgesackt, weshalb die Fahrbahn gesperrt werden musste. Die Folge war ein regelmäßiger Stau auch auf umliegenden Straßen.

Nach Angaben des Baustadtrates von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne) hat das gute Wetter der vergangenen Tage die schnelle Reparatur ermöglicht. Das Bezirksamt habe gemeinsam mit der beauftragten Firma alle erforderlichen Ressourcen mobilisiert. Zusätzlich sei die Fahrbahn auch noch an einer anderen Stelle im gesperrten Bereich ausgebessert worden. Eine weitere Sperrung in nächster Zeit habe so vermieden werden können.

Ursache liegt wohl unter Tage

Ursache des Absackens der Fahrbahn war wahrscheinlich ein Hohlraum im Bereich des Tunnels der U-Bahn-Linie U 6, der durch eine unzureichende Bodenverfestigung bei früheren Arbeiten entstanden war.