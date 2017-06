Die Parade zum Karneval der Kulturen zieht zwar erst am Pfingstsonntag durch Kreuzberg. Aber gefeiert wird schon vorher, und zwar ab Freitag auf dem Straßenfest am Blücherplatz. Die Sperrungen für den Aufbau der Buden und Bühnen begannen bereits am Donnerstagvormittag; Autofahrer müssen sich auf Staus einrichten.

Die Buslinie M41 fährt seit Donnerstag, 10 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, nur nur zwischen Sonnenallee und Wilmsstraße. Der 248er wird im Bereich des Festes geteilt. Während der Parade ist mit weiteren Einschränkungen auf den Linien M 19, M 29, M 41, 140, 171, 194 und 248 zu rechnen. Freitag bis Sonntag fährt die U1 häufiger, am Sonntag kommen die U6 und U7 hinzu.