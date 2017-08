Bei einer Auseinandersetzung in Kreuzberg ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge traf der 29-Jährige gegen 10.45 Uhr im Görlitzer Park auf einen Unbekannten. Unter beiden soll ein Streit darüber entstanden sein, wer sich wo im Park aufhalten darf. Dann soll es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der bis dahin unbekannte Mann den 29-Jährigen mit einem Messer an den Händen und am Kopf verletzte.

Von Passanten zwischenzeitlich alarmierte Polizisten nahmen die beiden vorläufig fest, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, wer der Verdächtige und wer das Opfer ist. Der 29-Jährige wurde anschließend von Rettungskräften und einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Bei dem mutmaßlichen Angreifer entdeckten die Beamten in den Hosentaschen ein Messer mit Blut sowie ein Beinholster für ein Messer, das ebenfalls Blutspuren aufwies. Die Identität des 19-Jährigen konnte erst nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in der Gefangenensammelstelle geklärt werden. Tsp